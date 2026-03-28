[헤럴드경제=김보영 기자] ‘돈나무 언니’로 알려진 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트가 엔비디아, 메타 등 주요 빅테크 주식을 대거 매도했다.

27일(현지시간) 미국 경제 매체 벤징가(Benzinga) 등에 따르면 아크 인베스트는 ARK 블록체인 & 핀테크 이노베이션 ETF, ARK 이노베이션 ETF, ARK 차세대 인터넷 ETF 등 주요 액티브 운용 ETF 3종에 걸쳐 주요 기술주 수백만 달러어치를 일제히 처분했다.

매도 규모가 가장 큰 종목은 메타 플랫폼스다. 아크 인베스트는 메타 주식 7만6622주를 매도했다. 종가 547.54달러 기준으로 약 4200만달러(약 614억원) 규모다. 엔비디아는 15만4441주를 팔아치웠다. 종가 171.24달러 기준 총 매도액은 약 2660만달러(약 389억원)에 달한다.

AMD도 3만8245주(약 780만 달러), TSMC 1만5696주(약 510만달러), 브로드컴 8648주 순으로 매도했다. 구글 모회사 알파벳 C종 주식도 ARKK·ARKW를 통해 약 250만 달러어치를 처분했으며, 넷플릭스도 6775주(약 63만달러)를 팔았다.

이번 대규모 매도는 테크주를 둘러싼 악재가 겹친 가운데 나왔다. 메타는 소셜 미디어 중독 관련 소송 두 건에서 패소해 구글과 함께 총 600만달러(약 90억원) 배상 평결을 받았다. 평결이 확정될 경우 유사 소송이 잇따를 수 있다는 우려가 제기된다.

엔비디아는 이란과의 갈등 장기화와 유가 급등에 따른 반도체 매도세로 연일 하락하고 있다. 또한 메모리 사용량을 6분의 1 수준으로 줄인다는 구글의 AI 기술 ‘터보 퀀트’ 공개 후 메모리 수요 감소 가능성이 거론되면서 26일(현지시간) 주가는 4.16% 급락했다.

AMD는 가격 상승과 프로세서 부족 등 악재가 겹치며 주가 변동성이 커지고 있다. TSMC는 생산 능력이 한계에 도달했다는 경고가 나오며 공급 병목 우려가 제기되고 있다. 넷플릭스는 콘텐츠 확대와 신규 사업 진출을 이유로 구독료 인상을 발표한 바 있다.

한편 지난 25일 기준 아크 인베스트의 대표 ETF인 ARK 이노베이션 ETF는 연초 대비 9.13% 하락하며 마이너스 수익률을 기록했다. 같은 기간 S&P 500 지수도 5% 이상 하락하며 증시 전반의 약세가 이어지고 있다.