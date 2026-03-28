[헤럴드경제=김진 기자] 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석에게 보낸 답전에서 북중관계 발전 의지를 재확인했다.

조선중앙통신은 28일 김 위원장이 전날 시 주석에게 보낸 답전에서 “나와 우리 당과 정부에 대한 당신과 중국 당과 정부의 변함없는 지지와 친선의 정을 느낄 수 있었다”며 ‘깊은 사의’를 밝혔다고 보도했다.

김 위원장은 지난해 9월 중국의 전승절 80주년 열병식을 계기로 열린 북중정상회담의 ‘중요 합의’에 따라 “전통적인 조중관계가 두 당, 두 나라 인민의 지향과 염원에 부응하여 새로운 높은 단계에로 올라서고 있는 데 대하여 기쁘게 생각한다”고 했다.

이어 “사회주의를 핵으로 하는 조중 친선협조 관계를 계속 심화 발전시켜 나가려는 우리 당과 공화국 정부의 입장은 확고부동하다”고 했다.

또 김 위원장은 시 주석을 핵심으로 하는 중국 공산당의 영도 아래 중국이 “사회주의 현대화 국가를 전면적으로 건설하기 위한 여정에서 새로운 진전을 이룩하리라고 확신”한다고도 덧붙였다.

북한의 국회에 해당하는 최고인민회의는 지난 22일 김 위원장을 국무위원장으로 재추대했다. 이에 시 주석은 26일 김 위원장에게 축전을 발송했다.

시 주석은 축전에서 재추대를 축하하며 “중조관계를 훌륭히 수호하고 훌륭히 공고히 하며 훌륭히 발전시키는 것은 중국당과 정부의 시종일관하고 확고부동한 방침”이라고 말했다.