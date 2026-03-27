[헤럴드경제=김보영 기자] 최근 중동 지역 분쟁으로 전국 곳곳에서 종량제봉투 사재기 움직임이 나타나고 있는 가운데 전주시가 한시적으로 ‘일반 비닐봉투’를 이용한 대체 배출을 허용하기로 했다.

26일 전주시는 종량제봉투 가격 인상 계획은 없으며 재고가 소진되더라도 시민 불편이 없도록 추가 대책을 마련하겠다며 사재기 자제를 당부했다.

최근 미국과 이란의 전쟁 여파로 세계 나프타 물량의 45%가 통과하는 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 나프타를 원료로 하는 종량제봉투 공급에 차질이 생길 것이라는 불안감이 확산하고 있다.

이에 일부 시민이 1인당 100장 이상을 구매하는 등 사재기가 이어지면서 정작 봉투가 필요한 시민들의 민원이 폭주하는 실정이다.

시는 “가격 인상을 위해선 조례 개정과 의회 심의 등 절차를 거쳐야 해 단기간 내 인상은 불가능하며, 인위적인 가격 인상 계획도 고려하지 않고 있다”고 강조했다.

시는 수급 안정을 위해 다음달 중순부터는 내용물이 보이는 일반 비닐봉투에 폐기물을 구분해 배출하도록 안내할 예정이다.

이와 함께 상황이 장기화할 경우에 대비해 임시 종량제봉투 제작이나 일반 봉투에 붙여 사용할 수 있는 스티커 판매 등 추가 대책도 검토 중이다.

전주시 관계자는 “종량제봉투는 공공의 수요를 위해 제작된 것으로 필요한 만큼만 구매해 달라”며 “사재기 후 재판매할 경우 최대 300만원의 과태료가 부과될 수 있다”고 강조했다.