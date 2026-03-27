매일 오후 2시, 개화상황 사진과 숏츠로 전달

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구는 내달 3일부터 11일까지 석촌호수에서 개최하는 ‘호수벚꽃축제’를 앞두고 벚꽃 개화 현황을 SNS로 실시간 중계하는 ‘벚꽃 개화 카운트다운’ 서비스를 운영한다고27일 밝혔다

‘벚꽃 개화 카운트다운’은 봄철 석촌호수를 찾는 관광객이 헛걸음이 없도록 올해 처음 기획한 서비스다.

축제 시작 일주일 전부터 석촌호수 벚꽃 개화 현황을 SNS로 실시간 중계해 여행 일정 수립과 방문 시기 선택에 도움이 될 것으로 기대된다.

구는 27일부터 4월 10일까지 매일 오후 2시, 송파구 인스타그램과 유튜브를 통해 개화상황을 사진과 숏츠(영상)로 생생하게 전달한다. 단순 풍경이 아닌, 주요 스폿을 기준으로 한 타임랩스 영상과 호수가 얼마나 붐비는지 보여줘 석촌호수 최적의 방문 시점을 한눈에 파악할 수 있다.

특히, 개화 수준을 5단계 벚꽃 개화 지수로 공개하다.

▷개화 초기, 겨우 피어난 몇 송이만 볼 수 있는 ‘겨우’ 단계 ▷석촌호수 내 일조량이 높은 일부분만 꽃망울을 터트렸지만, 긍정의 힘으로 벚꽃 시즌을 미리 만끽할 수 있는 ‘럭키 벚키’ 단계 ▷전체 개화 수준은 낮지만, 방문객이 비교적 적어 인증샷 찍기에 수월한 ‘얼리 버드’ 단계▷만개 시기, 유동 인구가 많아 인생 사진 촬영을 위한 도전이 요구되는 ‘챌린지 인생 샷’ 단계 ▷낙화 시기인 ‘벚꽃비가 내려요’ 단계로 구성했다.

또, 인스타그램 Q&A 기능을 활용해 송파구청 SNS 이용자들이 벚꽃에 대해 알고 싶은 사항을 문의받아 쌍방향 소통으로 정보를 제공할 예정이다.

동시에, 호수벚꽃축제를 알차게 즐길 수 있도록 다양한 SNS 프로그램을 준비했다. ▷축제에 대한 모든 정보를 담은 ‘벚꽃축제 완전정복’ 영상 ▷석촌호수 내 개방 화장실 위치 카드뉴스 ▷‘송파 SNS 서포터즈 SPARK’가 취재한 풍성한 콘텐츠 등이 예정돼 있다.

이 밖에도 송파구 내 초기 벚꽃 개화 현황을 구민이 직접 제보하는 ▷‘겨우 벚꽃 이벤트’를 3월 29까지 진행하고, 만개 시즌에는 ▷‘벚꽃 하트 사진 이벤트’도 진행할 계획이다.