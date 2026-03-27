대형 정사각 규격 적용…시각적 안정감·공간 확장감 높여

KCC글라스(대표 정몽익) 인테이어브랜드 ‘홈씨씨’가 대형 정사각 규격의 스톤 디자인 강마루 ‘숲 강마루 스톤 스퀘어’(사진)를 선보였다.

대형 정사각 타일 트렌드를 반영해 스톤 디자인 강마루인 ‘숲 강마루 스톤’을 가로와 세로가 각각 597mm로 동일한 1대1 비율의 대형 규격으로 출시됐다. 이를 통해 시공 시 시각적 안정감과 공간 확장감을 높일 수 있게 했다.

회사 측은 “타일의 심미성과 마루의 따뜻함이 결합된 숲 강마루 스톤의 기존 특징은 그대로 담았다. 천연석 고유의 색상과 패턴을 정교하게 구현한 것은 물론, 패턴과 표면엠보를 일치시키는 리얼엠보 기술을 통해 질감까지 살려내 실제 타일과 같은 느낌을 준다”고 밝혔다.

여기에 타일과 비교해 온기를 오래 유지하는 마루의 특성이 더해져 따뜻하고 편안한 보행감을 제공한다고도 했다.

또 1등급 내수합판과 고강도 라미네이트(HPL) 표면코팅을 적용해 일반 섬유판 강마루 대비 온·습도 에 강하고, 내마모성과 내오염성이 우수하다고 덧붙였다. 친환경 자재 최고 등급(SE0) 등급의 합판을 사용했으며, 기후에너지환경부의 환경표지 인증도 받았다.

KCC글라스 측은 “대형 타일의 디자인 감성과 마루의 장점을 모두 구현한 제품”이라고 했다.