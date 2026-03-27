비상경제대책 전담반 구성

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 비상경제대책 전담반(TF)을 구성하고 지역경제 안정에 총력을 기울이고 있다.

현재 구는 중동 지역 정세 불안에 따른 글로벌경제 변동성에 대비해 지역 내 경제 동향을 상시 모니터링, 신속 대응하고 있다.

구는 업체당 최대 2억원 규모의 특별 신용보증을 실시한다. 3월 30일부터 자금 소진 시까지 별도 접수창구를 운영해 신용보증을 지원할 계획이다. 대출 실행일로부터 1년간 연 1% 구에서 따로 이자 지원도 제공할 예정이다.

구는 원자재 가격 상승에 따른 주민 부담을 최소화하기 위해 상시 물가 점검 체계를 가동하고 있다. 현재 중·대형마트 14개소, 개인서비스업소 600여 개소를 대상으로 기초생활용품 품목 등에 대한 가격 조사를 실시하고 있다.

유가 변동성 동향도 집중적으로 점검하고 있다. 판매가격 동향을 자세히 파악하고 있으며, 특히 매점매석 행위 신고센터를 운영하며 불공정 거래 행위를 단속하고 있다.

오언석 도봉구청장은 “구는 상황을 예의주시하고 기업과 소상공인, 주민의 일상을 지키기 위해 가용 수단을 모두 동원해 피해를 막겠다”고 말했다.