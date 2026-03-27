“봉툿값, 지방정부 조례로 정해 임의로 올릴 수 없어”

[헤럴드경제=이태형 기자] 김성환 기후에너지환경부 장관은 27일 “지방정부가 보통 3, 4개월치는 다 갖고 있으니 종량제봉투 사재기는 안 하셔도 된다”고 말했다.

김 장관은 이날 ‘SBS 김태현의 정치쇼’에 출연해 “일부 지역에서 품귀현상이 있었는데, 전수조사를 해 보니 전체 지방정부 중에는 6개월 이상분의 봉투를 갖고 있다”며 이같이 밝혔다.

김 장관은 “아주 일부 지역이 한두 달(사용량)밖에 없기는 하지만, 당장 수급이 불안한 지방정부는 여유가 있는 데서 넘겨줄 수 있도록 조정을 하면 일단 큰 문제는 없을 것”이라고 덧붙였다.

물량 부족으로 인한 가격 인상 우려가 사재기를 부추기는 것 아니냐는 지적에 김 장관은 “봉툿값은 해당 지방정부에서 조례로 정하게 돼 있어 공장에서 함부로 올릴 수가 없다”면서 “재활용 플라스틱을 더 쓰면 가격이 저렴해지는데 정부가 설비를 바꾸는 비용을 제공해 드리면 종량제봉투는 문제가 없을 것”이라고 말했다.

김 장관은 이어 “최악의 경우에 해당 지방정부에서 종량제봉투가 없으면 일반봉투에 버리는 방안도 도입할 수 있으니 너무 걱정 안 하셔도 된다”고 강조했다.

한편 중동 상황으로 원유 수급의 변동성이 커지면서 전기료 인상 압박이 커지는 것 아니냐는 질문에 김 장관은 “원유가격이 폭등하면 거기에 액화천연가스(LNG) 가격도 연동해서 올라갈 가능성이 있어 걱정이 전혀 없는 것은 아니지만 대체로 국제유가가 뛰면 그게 국내 전기료의 영향을 주는 게 보통 3개월에서 6개월 정도 시차를 두고 발생한다”고 말했다.

이어 “미세먼지의 영향이 없는 날은 석탄발전을 돌려서 가스수요를 줄이고, 석유 소비를 최대한 억제할 필요도 있어 공공이 모범을 보인다는 의미에서 5부제를 의무화하고, 민간은 자율로 하되 동참을 유도하고 있다”고 말했다.