연간 10만~20만 소상공인에 위기 징후 진단·상담 선제 안내 폐업·재기지원부터 서민금융·채무조정까지 원스톱 연계 중기부·금융위·유관기관·은행권 협력체계 구축

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 금융위원회는 27일 서울 중구 은행회관에서 ‘경영위기 소상공인 및 서민·취약계층에 대한 선제적이고 복합적인 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 소상공인시장진흥공단, 신용보증재단중앙회, 서민금융진흥원, 신용회복위원회, 은행연합회 등 유관기관과 은행권이 함께 참여했다. 정부와 정책금융기관, 서민금융지원기관, 민간은행이 위기 소상공인과 서민·취약계층 지원을 위해 협력 체계를 구축한 것이다.

이번 협약은 최근 소상공인 폐업과 대출 연체율이 높아지는 상황에서 경영위기 소상공인과 서민·취약계층의 어려움을 조기에 포착해 적시에 지원하기 위해 마련됐다. 그동안 소상공인들이 생업에 몰두하느라 위기 상황을 제때 인식하지 못하거나, 지원 필요성을 느껴도 각 기관의 정책을 일일이 찾아 신청하는 데 어려움을 겪어온 점을 감안한 조치다.

협약에 따라 우선 정책자금, 보증, 은행대출 차주 가운데 경영위기 가능성이 있는 소상공인을 선별해 맞춤형 정책과 상담 방법 등을 선제적으로 안내한다. 소상공인시장진흥공단과 전국 17개 지역신용보증재단, 17개 민간은행이 참여해 오는 3월 31일 첫 안내를 시작으로 소진공과 지역신보는 월별, 민간은행은 분기별로 연간 총 10만~20만 소상공인에게 관련 정보를 제공할 예정이다.

소상공인은 ‘소상공인 365’의 ‘내 가게 경영진단’을 통해 유동인구, 매출, 동종업체 수 등 공공·민간 64개 데이터 원천을 기반으로 지역 상권 정보를 확인할 수 있다. 이를 통해 지역 내 동종업종과의 비교·분석으로 가게 경쟁력, 생존 가능성, 성장 전망, 고객 관심도 등을 객관적으로 진단할 수 있다. 소진공이 운영하는 전국 78개 새출발지원센터를 통한 유선·방문 상담도 함께 이뤄진다.

또 여러 기관에 흩어져 있는 정부 지원을 한 기관을 통해 복합적으로 상담·지원받을 수 있도록 소진공, 서민금융진흥원, 신용회복위원회 간 협력 체계도 구축한다. 이에 따라 폐업 및 재기지원, 정책서민금융, 신용·부채관리 컨설팅, 채무조정 등을 수요자 상황에 맞게 연계 지원할 수 있게 된다.

각 기관은 소상공인과 서민·취약계층 상담 과정에서 다른 기관의 지원 필요성을 함께 검토하고, 복수 기관의 후속 지원이 필요하면 해당 기관으로 연계할 계획이다. 특히 서민금융통합지원센터를 통해 금융 지원뿐 아니라 고용, 복지 분야 지원까지 아우르는 원스톱 복합지원도 가능해질 전망이다.

중기부는 이번 협약으로 경영위기 소상공인이 자금 지원과 함께 폐업, 재기, 채무조정, 고용, 복지 등 다방면의 지원을 기관별 칸막이 없이 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한성숙 중기부 장관은 “경영위기 소상공인에게 필요한 것은 골든타임을 놓치지 않는 적시 지원”이라며 “유관기관, 은행권과 협업해 정부 지원이 한 박자 빠르게, 또 복합적으로 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이억원 금융위원장은 “복합지원을 통해 행정 공급자 중심의 분절적 방식에서 정책 수요자인 서민·취약계층 중심으로 서비스 패러다임을 전환했다”며 “금융·고용·복지에 걸친 촘촘한 연계망이 소상공인들에게 경제적 활력을 불어넣고 재기의 발판이 되길 기대한다”고 말했다.