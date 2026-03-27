- 김태흠 지사, 제3회 충남새마을부녀회 봉사대상 시상식 참석해 격려

[헤럴드경제= 이권형기자] 김태흠 충남도지사는 27일 도청 문예회관에서 열린 제3회 충남새마을부녀회 봉사대상 시상식에 참석, 지역사회를 위해 헌신해온 부녀회장들을 격려했다.

충남새마을회와 충남새마을부녀회가 주최·주관한 이번 행사에는 김 지사와 정광섭 도의회 부의장, 강승규 국회의원, 김정임 새마을부녀회 중앙연합회장, 박숙희 충남새마을부녀회장, 시군 새마을부녀회장 등 800여 명이 참석했다.

행사는 표창 수여, 우수사례 발표, 약속문 낭독, 기념촬영 등의 순으로 진행했다.

표창 수여에서 대상은 천영옥 논산시 채운면 새마을부녀회장이 받았다. 천 회장은 지난 2015년부터 11년 동안 채운면 새마을부녀회장을 역임하며, 독거노인 480세대에 밑반찬을 제공하고, 부녀회원과 독거노인 간 1대 1 결연을 통해 청소와 빨래 봉사 등을 꾸준히 이어올 수 있도록 이끌어온 공로를 인정받으며 이번 영예를 안았다.

채운면 부녀회는 또 매년 120세대에 김장김치와 연탄을 지원하고, 11년 동안 헌옷을 수거·판매해 수익금 전액을 취약계층에 기부하는 등 공동체 봉사에 헌신해왔다.

우수상은 송미경 홍성군 은하면 새마을부녀회장, 김복래 예산군 덕산면 새마을부녀회장에게 돌아갔으며, 본상은 12명의 새마을부녀회장이 수상했다.

김태흠 지사는 “새마을부녀회 여러분들은 우리 농업농촌을 지키는 여성리더들로, 새마을운동의 중심에는 항상 여러분들이 계셨다”며 “홀몸 어르신 돌봄과 주거환경 개선, 농촌 폐기물 감축과 마을 만들기 추진 등 농촌의 든든한 버팀목이 된 것도 바로 여러분”이라며 감사의 뜻을 전했다.

이어 “새마을부녀회원 여러분들의 경험과 역량이 젊은 사람들에게도 제대로 전수되었으면 좋겠다. 새마을운동이 모든 세대와 계층을 아우르는 국민운동으로 더 크게 발전해 나아가길 기대한다”며 더 큰 긍지와 자부심을 가지고 활동해 줄 것을 당부했다.

충남새마을부녀회는 현재 15개 시군에 12만 3256명의 회원이 독거노인 돌봄, 주거환경 개선, 국제 협력 등 다양한 봉사횔동을 펼치고 있다.