28일 다산어린이공원에 주요 상권 출동, ‘찾아가는 우리 시장 홍보데이’ 개최 우수 상품 판매부터 마술 공연, 이순신 포토존까지 온 가족 즐길 거리 풍성 26일 올해 첫 ‘신중앙시장 클린데이’ 진행... 깨끗하고 걷기 좋은 시장 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 봄을 맞아 전통시장 상권에 활력을 불어넣고자 28일 오전 11시부터 오후 6시까지 다산어린이공원에서 ‘찾아가는 우리 시장 홍보데이’를 개최한다.

서울에서 전통시장이 가장 많은 중구는 상인들이 주거지역으로 찾아가 주민과 소통할 수 있도록 관내 주요 시장을 한자리에 모았다. 현장에는 남대문·동대문·중부·신중앙·인현·백학시장과 신당오길 골목형 상점가에서 마련한 16개 부스가 운영된다.

핸드메이드 액세서리, 봄철 의류, 건어물, 삼대째 이어지는 떡 등 시장별 우수 상품과 먹거리를 저렴하게 판매한다. 알뜰한 장보기를 돕기 위해 온누리상품권 결제도 지원한다.

다양한 즐길 거리도 준비했다. 버스킹 공연과 민속놀이 체험이 진행되고, 오후 2시부터는 가족 단위 방문객을 위한 벌룬 마술 공연이 열린다. 4월25일 개최하는 이순신 축제와 연계해 ‘이순신 1545 도시브랜드’ 포토존도 설치해 방문객을 맞이한다.

이날 김길성 중구청장은 앞치마를 두르고 ‘일일 홍보맨’으로 나선다. 각 시장이 준비한 상품을 직접 홍보하고, 현장을 찾은 주민들을 반갑게 맞이할 예정이다.

이번 행사는 기획 단계부터 상권발전소, 동주민센터와 협력해 상인과 주민들의 적극적인 참여를 이끌어냈다. 중구는 이번 행사가 일회성에 그치지 않고, 일상 속 상권 활성화와 지역 상생의 선례가 될 것으로 기대하고 있다.

구는 쾌적한 시장 환경을 조성하기 위해 26일 오전 신중앙시장과 황학시장 일대에서 올해 첫 ‘신중앙시장 클린데이’를 진행했다. 지난해 4월 시작해 8회째인 이날 행사에는 상인과 주민 30여 명이 참여해 적치물을 정비하고 물청소와 EM용액 살포 작업을 벌였다.

신중앙시장은 서울시 ‘디자인 혁신 전통시장 조성’ 공모에 선정돼 올해 아케이드 착공을 앞두고 있다. 이러한 변화에 발맞춰 올해도 매월 넷째 주 목요일 클린데이를 정기 운영, 깨끗하고 걷기 좋은 시장 환경을 유지할 계획이다.

김길성 중구청장은 “상인과 주민이 한자리에서 소통하며 전통시장만의 숨은 매력을 재발견하는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 누구나 찾고 싶은 활기찬 전통시장을 만들기 위해 노력하겠다”고 전했다.