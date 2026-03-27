마카체프에 패해 18연승 중단 후 첫 경기

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC 웰터급 전 챔프 잭 델라 마달레나(29·호주)가 카를로스 프라치스(32·브라질)를 상대한다.

이 두 톱5 파이터는 오는5월 2일(이하 한국시간) 호주 퍼스 RAC 아레나에서 ‘UFC 파이트 나이트: 델라 마달레나 vs 프라치스’ 대회의 메인이벤트를 장식한다. 메인카드는 한국시간으로 저녁 8시에 시작된다.

UFC 웰터급(77.1kg) 랭킹 1위 잭 델라 마달레나(18승 3패)는 2021년 ‘데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)’에서 승리하며 스타덤에 올랐다. 그 후 마달레나는 길버트 번즈와 전 챔피언 벨랄 무하마드를 상대로 인상적인 승리를 거두며 웰터급을 휩쓸며 2025년 5월 UFC 웰터급 챔피언에 등극했다.

마달레나는 18연승을 기록하며 UFC에서 무패 행진을 이어가다, 작년 11월 UFC의 엘리트 파티어 이슬람 마카체프(34·러시아)와의 대결에서 UFC 첫 패배를 맛봤다. 오는 5월, 델라 마달레나는 RAC 아레나에 모인 홈 관중들 앞에서 눈부신 활약을 펼치며 승리의 길로 복귀할 계획이다.

마달레나의 고향에서 악역을 맡을 상대는 브라질 웰터급 선수 ‘더 나이트메어’ 카를로스 프라치스(23승 7패)다. 그 역시 2023년 DWCS에서 압도적인 KO 승리를 거두며 UFC에 입성했다. 이번 경기는 2024년 ‘UFC 305: 뒤 플레시 vs 아데산야’ 대회에 출전했던 프라치스의 퍼스에서의 두 번째 경기가 된다.

브라질 스타 프라치스는 닐 매그니, 제프 닐, 리온 에드워즈를 상대로 인상적인 승리를 거둔 바 있다. 5월 2일, 프라치스는 호주 땅에서 델라 마달레나를 꺾고 타이틀 도전권을 얻어내겠다는 심산이다.

퍼스 출신이자 2025년 UFC 올해의 신인상 수상자인 퀼런 살킬드(11승 1패·호주)는 코메인 이벤트에서 UFC 라이트급(70.3kg) 랭킹 12위인 베테랑 베닐 다리우쉬(23승 7패·미국) 와 맞붙는다.

한국의 김상욱을 이기고 ‘로드투UFC(ROAD TO UFC)’ 시즌4에서 우승한 ‘스트리트 부다’ 돔 마르 판(9승 2패·호주)은 한국계 미국 파이터 코디 스틸(7승 1패·미국)과 대결한다.