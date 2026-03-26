[헤럴드경제=문영규 기자] 김승연 한화그룹 회장 차남인 김동원 한화생명 사장이 최근 비공개로 결혼식을 올렸다.

26일 금융권에 따르면 김 사장은 최근 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들만 초청한 가운데 조용히 예식을 치렀다.

결혼식은 외부에 공개하지 않고 비공개로 진행됐다. 배우자는 재계 인사가 아닌 일반인으로 알려졌다.

한화생명 측은 이와 관련 “김동원 사장이 최근 결혼한 것이 맞다”고 확인한 것으로 전해졌다.

김 사장은 김승연 회장의 세 아들 가운데 가장 마지막으로 결혼을 했다.

장남인 김동관 한화그룹 부회장은 지난 2019년 입사 동기인 일반인과 결혼했으며, 삼남 김동선 한화호텔앤드리조트 부사장은 2022년 방송기자 출신 배우자와 화촉을 밝혔다.

한편 김 사장은 1985년생으로 지난 2014년 한화생명 경영기획실 디지털팀에 입사하면서 경영에 참여했다.

이후 2015년 전사혁신실 부실장을 맡았으며, 디지털혁신실 상무와 미래혁신팀 등을 거쳐 입사 10년 만인 2023년 사장으로 승진했다.