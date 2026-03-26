정기 주총서 “고객 중심 사업모델 재구축”

[헤럴드경제=김진 기자] 김영훈 한화갤러리아 대표이사는 26일 “미래 성장 동력을 확보하기 위해 명품관 재건축 프로젝트를 고도화하고, 신규 사업과 부동산 개발 등 면밀하고 다각적인 투자 검토에 주력하겠다”고 밝혔다.

김 대표는 이날 서울시 영등포구 한화금융센터63에서 열린 제3기 정기주주총회에서 “올해에도 사업 외형 확장과 운영 효율화를 통해 수익을 개선하고, 중장기적인 과제와 신사업을 차질 없이 준비하겠다”며 이같이 말했다.

김 대표는 “지난해 명품관의 대대적인 리뉴얼 공사로 영업 개선은 미비했으나, 미래 성장 동력 확보와 실적개선을 위한 활동을 다각도로 진행해 건실한 재무안정성을 유지했다”고 강조했다.

그러면서 “올 한 해는 경기 회복의 기대감과 제한적인 성장, 불확실성이 공존할 것으로 예측된다”며 “이러한 상황일수록 기본으로 돌아가 고객 중심의 사업모델을 재구축하고, 수익구조를 개선해 지속가능경영 체제를 확고히 하겠다”고 말했다.

이날 주주총회에서는 모든 안건이 원안대로 가결됐다. 주요 안건은 ▷제3기 재무제표 승인 ▷전자주주총회 개최 등 정관 일부 변경 ▷사내이사 선임 ▷감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▷이사 보수 한도액 승인 등이다.