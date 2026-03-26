‘피지컬 AI’ 주제 임원 워크숍 개최

GS건설은 허윤홍 대표를 비롯해 GS건설 및 자회사 전체 임원 110여 명이 모여 피지컬 인공지능(AI)를 주제로 임원 워크숍을 진행한다고 26일 밝혔다.

25~26일 양일간 용인 엘리시안 러닝센터에서 진행된 워크숍에서 허 대표는 모두발언을 통해 “이번 워크숍의 결과는 아이디어가 아니라 현장에서 실제로 바뀌는 실행”이라며 “처음부터 완벽한 답을 만드는 것이 아니라 빠르게 시도하고, 다시 개선하는 과정을 통해 현장에서 검증하고, 다음 단계로 이어가는 방식으로 바뀌어야 한다”고 강조했다.

워크숍에서는 토론에 앞서 ‘AI시대, 리더의 역할’, ‘피지컬 AI 트렌드 및 로봇기술의 산업현장 적용 구조’에 대한 AI전문가들의 강연이 마련돼 피지컬 AI에 대한 정확한 이해와 트렌드를 공유했다. 건설분야에서 AI가 작동하는 데이터 구조화 전략 등에 대한 GS건설 내 관련 부서의 공유회도 진행됐다.

먼저 피지컬 AI 도입을 검토하는 그룹에서는 사업에서 가장 먼저 로봇이 도입돼야 할 작업에 대해 진단하고, 필요한 기술과 도입 시 기대 효과에 대한 논의를 진행했다. 현장에서 실제 사용하는 그룹에서는 피지컬 AI 기술에 대한 현장 도입 시나리오를 검토했다. 사업부서 및 전사 차원에서 지원하는 그룹은 설계, 수주 등의 단계에서 차별화된 전략을 수립하고, 로봇이 도입됐을 때 바뀌는 조직운영을 위한 지속가능한 운영 체계에 대한 고민을 나눴다.

허 대표는 “이번 워크샵을 통해 나온 논의가 현장에서 실제로 작동하고, 구성원들에게 공유돼 실질적인 변화로 이어질 것으로 기대한다”며 “피지컬 AI를 중심으로 현장의 혁신을 통해 회사의 경쟁력을 확보할 것”이라고 밝혔다. 신혜원 기자