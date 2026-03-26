‘스마트건설 얼라이언스 공유회의’ 일환 “기술 기반 건설회사로 도약” 포부

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 지난 25일 스마트건설 기술을 공유하고 향후 계획을 논의하는 자리를 가졌다고 26일 밝혔다.

전일 대우건설 본사에서 개최된 컨퍼런스(2026 대우 Hyper E&C with Smart Construction)는 대우건설의 사내협의체인 ‘대우 스마트건설 얼라이언스’의 업무 공유회의 일환이다.

대우건설은 이 자리에서 드론, 큐박스(Q-Box), 건축 건설정보모델링(BIM), 바로답 인공지능(AI) 등 지난해 현장에서 보급된 스마트건설 기술을 소개했다. 특히 큐박스를 이용한 현장 업무 효율성 개선 사례를 중점적으로 발표하며 장소와 시간 제약 없이 데이터 입력 및 관리가 가능해진 점을 강조했다.

레슨스 런드(LL, Lessons Learned) AI 에이전트 개발에 대한 발표도 진행됐다. LL은 프로젝트 수행 과정에서 발생한 문제와 해결 사례를 기록·축적해 유사 프로젝트의 시행착오를 줄이기 위한 지식체계를 의미한다. 대우건설은 각 본부에 분산된 성공·실패 사례를 통합하고, 자연어 기반 질의를 통해 과거 사례를 정확히 검색·활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

대우건설은 올해 현장자동화 실증(PoC, 개념 증명), 스마트 세이프티 플랫폼 도입, 바로번역, 바로답 등 AI를 활용한 에이전트 개발·확대, 건축 BIM 등을 제시했다. 이를 통해 김보현 대표이사가 신년사에서 강조한 하이퍼 이앤씨(Hyper E&C)에 부합하는 스마트건설 기술 개발을 지속해 나가겠다는 방침을 밝혔다.

대우건설 관계자는 “앞으로도 회사는 데이터와 기술로 무장해 시공 중심의 건설사를 넘어선 기술 기반 건설회사가 되겠다”며 “‘Hyper E&C’에 부합할 수 있도록 차별화된 경쟁력을 강화해나갈 것”이라고 했다.

한편 대우건설은 2025년 스마트건설 얼라이언스 3기 의장사에 공식 취임 됐으며, 기술과 데이터의 융합을 통해 산업의 효율성과 경쟁력을 높여나가겠다고 강조한 바 있다.