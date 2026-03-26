자체 AI 엔진 적용, 수출 업무 효율↑ 초기 중소기업의 수출 장벽 낮출 듯

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나은행은 지난 25일 금융권 최초로 ‘비대면 인공지능(AI) 수출서류작성 가이드’ 서비스를 시작했다고 26일 밝혔다.

이는 수출기업이 신용장거래 시 꼭 필요한 수출서류 3종(상업송장·포장명세서·선하증권)을 작성할 때 신용장 조건과 국제기준에 맞출 수 있도록 도와주는 AI 시스템이다.

하나금융융합기술원과 공동 개발했으며 자체 학습된 AI-OCR(광학문자판독) 기술, 복잡한 신용장 조건을 분석하는 NLP(자연어 처리) 기술을 심사 규칙에 적용했다. 이를 통해 서류 하자 위험을 줄여 수출 대금 결제의 신속성을 개선했다. AI 엔진을 은행 내부 서버에 구축함으로써 손님 정보 보안에 대한 안정성도 확보했다.

기존에는 수출기업이 직접 서류를 작성해 영업점에 방문해야 하는 번거로움이 있었으나 이번 서비스를 통해 영업점 방문 없이 기업인터넷 뱅킹에서 사전 가이드를 제공받을 수 있게 됐다.

하나은행 외환사업지원부 관계자는 “초기 중소 수출입 기업이 겪는 높은 업무 장벽을 해소하고 현장 중심의 지원을 강화하기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 차별화된 기술력과 손님 중심의 편리함을 더해 지속 가능한 수출입 혁신 서비스를 제공할 예정”이라고 말했다.