오현주 안보 3차장 주재

[헤럴드경제=문혜현 기자] 국가안보실이 오현주 국가안보실 3차장 주재로 중동 상황 관련 ‘공급망 분야 경제안보 현안 점검회의’를 개최했다고 25일 밝혔다.

이날 회의는 중동 상황이 3주 넘게 지속되며 범정부 비상경제 대응체계를 가동 중인 엄중한 경제안보 환경 속에서, 우리 경제의 공급망 전반에 대한 영향을 점검하고 범정부 차원의 대응을 강화하기 위해 마련됐다.

재정경제부, 외교부, 농림축산식품부, 산업통상부, 기후에너지환경부, 해양수산부, 식품의약품안전처, 국정원 등 관련 부처·기관 관계자들이 참석했다.

회의에서는 중동 상황이 에너지 공급망, 중동 의존 주요 원자재 수급, 해상 물류 등에 미치는 영향을 점검했다. 아울러 향후 장기화 가능성에 대비해 핵심 품목 수급 안정화, 대체 공급처 확보 등 정부의 대응 방안도 중점적으로 점검했다고 한다.

오 차장은 “에너지가 단순한 경제자산을 넘어 국가안보와 직결된 전략자산으로 작용하는 상황”이라며 범정부 차원의 적극적이고 선제적인 대응 필요성을 강조했다.

안보실 관계자는 “정부는 중동 상황의 전개를 면밀히 주시하는 가운데, 관계부처와 재외공관을 통해 공급망 분야의 경제안보 리스크를 상시 점검하고, 관계부처의 합동 대응을 신속히 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.