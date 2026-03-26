[헤럴드경제=신혜원 기자] 김윤덕 국토교통부 장관이 1년 새 약 2억6000만원 늘어난 재산을 신고했다.

26일 정부공직자윤리위원회가 관보에 공개한 2026년도 공직자 정기 재산변동사항 신고 내역에 따르면 김 장관의 재산은 17억1591만원(본인·배우자·차녀·삼녀 포함, 장녀 제외)으로, 지난해 3월 신고 때보다 2억5634만원 증가했다.

김 장관은 정치 후원금과 본인·배우자·차녀·삼녀의 예금액 증가 등에 따라 재산이 늘었다.

김 장관은 본인 이름으로 된 정치 후원금 2억8941만원, 예금 2억5780만원, 전북 정읍 소재 토지 2895만원, 2017년식 제네시스 EQ900 2200만원과 2019년식 그랜저 하이브리드 1539만원 등을 신고했다.

김 장관의 배우자는 전북 전주시 완산구의 아파트 4억원, 예금 1억6257만원, 2017년식 그랜저IG 1051만원 등을 재산으로 기재했다.

김 장관의 차녀와 삼녀는 각각 예금으로 3538만원, 1363만원을 보유했다고 밝혔다. 장녀는 독립생계 유지 사유로 고지를 거부했다.

차관급인 김용석 대도시권광역교통위원회(대광위) 위원장(이하 신고한 가족 재산 포함)은 종전 신고 때보다 1억193만원이 늘어난 16억8335만원의 재산을 신고했다. 급여와 주식 매도 등을 통해 예금이 3863만원 순증했고, 보유한 삼성전자 등 증권 가액이 오르면서 주식 평가금이 3295만원 늘었다.

박지홍 대광위 상임위원의 재산 신고액은 종전 대비 2억4664만원 증가한 26억3292만원이었다.

김규철 주택토지실장과 이상주 국토도시실장은 종전 대비 각각 2억559만원, 2억4431만원 늘어난 54억2133만원, 22억404만원의 재산을 신고했다. 주종완 항공정책실장의 재산 신고액은 9억976만원으로 나타났다.

국토부 산하 공공기관장 중에서는 정용식 한국교통안전공단(TS) 이사장이 가장 많은 98억2433만원의 재산을 신고했다. 서울 강남구 아파트 공시가격이 상승한 영향 등에 건물 평가액이 38억2600만원으로 12억7500만원 늘어나면서 종전 신고 때보다 총 재산 18억7967만원이 증가했다.

박연진 국립항공박물관 관장은 33억8797만원의 재산을 신고했다. 또 나경균 새만금개발공사 사장과 이윤상 가덕도신공항건설공단 이사장은 각각 19억8026만원, 16억2091만원의 재산을 신고한 것으로 나타났다.

어명소 한국국토정보공사(LX공사) 사장은 16억1685만원의 재산을 보유했다.

이윤상 가덕도신공항건설공단 이사장의 재산 신고액은 16억2091만원이었으며, 김복환 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 사장은 9억7117만원으로 재산을 기재했다.

최근 사임한 이학재 전 인천국제공항공사 사장과 이성해 전 국가철도공단 이사장은 각각 54억6117만원, 21억3561만원의 재산을 신고했다.

박건태 한국도로공사 기술부사장은 종전 대비 8억3242만원이 늘어난 87억6133만원의 재산을 밝혔다. 박 부사장은 경북 경산시·울릉군의 토지, 대구와 서울 송파구 아파트 등 46억9312만원 상당의 부동산을 자신과 가족 명의로 보유한 것으로 나타났다.