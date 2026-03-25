인공지능 기술 중심 창업 모델 제시

[헤럴드경제=전새날 기자] 서울대학교는 2025년 서울시 캠퍼스타운 운영 성과평가에서 2년 연속 최우수 대학으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

서울시에 따르면 캠퍼스타운 창업기업은 총 1066개다. 매출 1674억원, 투자유치 522억원, 신규 고용 2347명을 기록했다. 특히 입주기업 매출은 전년 대비 70.6% 증가하며 높은 성장세를 보였다.

이번 평가에서는 서울대학교를 비롯해 경희대학교, 한양대학교가 최우수 대학으로 선정됐다. 서울대학교는 인공지능(AI) 기반 창업기업 비중 64.9%, 투자유치 200억원, 정부 지원 70억원 등의 성과를 통해 기술 중심 창업 모델을 제시했다.

특히 우수기업인 고이장례연구소는 100원 상조 모델로 누적 가입자 5만명을 돌파하고, 2025년 시리즈A 90억원 투자 유치(누적 119억원)를 달성하는 등 빠르게 성장하고 있다.

서울대학교 캠퍼스타운은 ‘글로벌 딥테크 청년 창업 혁신의 중심’이라는 비전으로 ‘2030 10-100-300-1000 프로젝트’를 추진 중이다. 아기유니콘 10개 사, 딥테크 기업 100개 사, 글로벌 창업기업 300개 사, AI 인재 1000명 육성을 목표로 창업 발굴부터 글로벌 진출까지 원스톱 지원체계를 구축하고 있다.

2026년에는 입주기업의 생존율 제고와 안정적인 매출 기반 마련을 위해 공공시장 진출 지원 프로그램을 집중적으로 추진한다. 관악구, 관악중소벤처진흥원과 협력해 지역을 공공 테스트베드로 조성하고 행정·공공 수요 기반 실증 및 사업화를 지원할 계획이다.

김주한 서울대학교 캠퍼스타운 단장은 “이번 최우수 대학 선정은 서울대학교가 구축해 온 AI 기반 딥테크 창업생태계의 경쟁력과 실행력이 대외적으로 검증된 결과”라며 “세계 시장에서 통하는 딥테크 창업기업을 전략적으로 육성하고 대한민국 창업생태계의 새로운 표준을 만들어가겠다”고 밝혔다.