“단순 국방력 강화 아닌 방산 강국과 경쟁할 새 동력” “진정한 방위산업 강국, 항공산업 강국의 면모” “투자와 지원 아끼지 않을 것…무기체계·기술 공유”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 25일 한국형 최첨단 전투기 ‘KF-21’ 양산 1호기를 두고 “정부는 KF-21의 성공을 대한민국 방위산업 4대 강국 도약을 향한 든든한 발판으로 삼을 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 경상남도 사천시에서 개최되는 ‘KF-21 양산 1호기 출고식’에 참석해 “우리의 힘으로 우리의 하늘을 지킬 우리의 전투기가 드디어 실전배치 준비를 마쳤다”면서 이같이 말했다.

이번 출고식에는 KF-21 시험비행 조종사, 방산업체 임직원, 공군사관생도, 항공과학고 학생, 14개국 외교 사절 등 500명이 참석했다.

이 대통령은 “대통령으로서 무한한 자부심을 안고, 이 역사적인 순간을 우리 5200만 국민과 함께 진심으로 축하한다”면서 “지금 여러분 앞에 당당히 서 있는 이 전투기는 우리가 반세기 넘게 꿈꿔온 자주국방의 뜨거운 염원을 담고 있다”고 했다.

이어 이 대통령은 “KF-21의 양산을 통해, 마침내 우리 대한민국은 땅과 바다에 이어 하늘에서까지 우리 기술과 의지로 평화를 지키는 무기를 보유하게 됨으로써 자주국방의 위용을 떨치게 됐다”고 의미를 부여했다.

특히 이번 출고식은 고(故) 김대중 전 대통령이 2001년 3월 공군사관학교 졸업식에서 국산 전투기 개발 비전을 천명한 지 25년 만에 양산 1호기를 대내외에 공개하는 행사로 그 의미가 크다. 그간 방사청과 한국항공우주산업(이하 KAI), 산·학·연은 KF-21의 설계와 제조와 제조 능력을 검증하기 위해 총 6대의 시제기를 활용해 955회의 지상 시험과 1601회의 비행시험을 수행했다고 한다.

이 대통령은 “숱한 난관과 회의적인 시각에도 불구하고, 우리의 연구진과 기술진, 정부와 군 관계자들은 결코 포기하지 않았다”며 “본인들의 삶을 바쳐가며 개발과 제작에 매진했던 그 헌신 덕분에 대한민국은 우리의 영공을 우리의 힘으로 수호할 수 있게 됐다”고 말했다.

그러면서 이 대통령은 “이번 KF-21의 개발과 제작을 주도한 한국항공우주산업, 핵심기술 연구를 담당한 국방과학연구소, 수많은 국내 방산기업과 연구기관, 공군 장병을 비롯한 모든 관계자 여러분께 국민을 대표해 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”고 격려했다.

또한 이 대통령은 “KF-21의 성공은 단순한 국방력 강화가 아니라, 우리 대한민국이 세계 유수의 방산 강국과 당당히 경쟁할 수 있는 새 동력을 확보했음을 의미한다”면서 “K9 자주포, 천궁 미사일 등을 통해 세계 최고 수준의 방산 기술력과 생산 능력을 입증한 대한민국은 이제 전투기까지 독자적으로 설계하고 생산하는 진정한 방위산업 강국, 항공산업 강국의 면모를 갖추게 됐다”고 평가했다.

향후 지원도 약속했다. 이 대통령은 “첨단 항공 엔진과 소재, 부품 개발 등에 신속하게 착수해 우리 방위산업이 지속적으로 성장할 수 있도록 투자와 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “나아가, 협력국에 세계 최고의 무기체계뿐만 아니라 우리가 가진 기술과 개발 과정의 경험을 함께 공유해 K-방산의 경쟁력을 더욱 높여갈 것”이라고 목소리를 높였다.

이 대통령은 계속해서 “외국의 원조 무기에 국방을 의존하던 가난한 나라가, 이제는 독자 기술로 첨단 무기를 직접 만들고, 그 무기를 세계 각국이 먼저 찾는 나라가 됐다”면서 “자랑스러운 우리의 전투기는 대한민국의 영공을 지키고, 전 세계를 수호하는 연대의 상징이자, 평화의 전령사가 될 것”이라고 했다.

또 “우리 정부는 오래도록 꿈꿔왔던 자주국방의 완성을 향해, 세계 평화와 번영에 이바지하는 대한민국을 향해 계속해서 나아갈 것”이라면서 “위대한 여정에 국민 여러분께서 언제나 함께해 주시길 바란다”고 적었다.