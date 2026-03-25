[헤럴드경제=민성기 기자] 데뷔 27년 차를 맞이한 배우 김남길이 정식 가수로 데뷔한다.

김남길은 오는 26일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 싱글 ‘너에게 가고 있어’를 발매한다.

‘너에게 가고 있어’는 파워풀하면서 정량한 록 사운드의 곡이다. 김남길은 이를 시작으로 록을 기반으로 한 음악들을 차례로 선보일 예정이다.

특히 이번 ‘너에게 가고 있어’ 프로듀싱은 조째즈의 ‘모르시나요’, 에일리의 ‘첫눈처럼 너에게 가겠다’, 폴킴의 ‘안녕’, 거미의 ‘기억해줘요 내 모든 날과 그때를’ 등 메가 히트곡들을 만든 로코베리가 담당했다.

그간 김남길은 팬미팅 투어와 뮤지컬, OST 등 다양한 무대와 활동을 통해 성숙한 노래 실력과 호소력 강한 음색을 선보여왔다. 특히 지난 2010년 국내 싱글 ‘사랑하면 안 되니’, 2013년 드라마 ‘야왕’ OST ‘너는 모른다’와 일본 싱글 ‘로망’(Roman)을 발표하며 탄탄한 보컬 역량을 인정받았다.

김남길은 오는 28일 서울 강서구 KBS아레나에서 2026 팬미팅 ‘G.I.L’을 개최하고, 이번 신곡 ‘너에게 가고 있어’의 라이브 무대를 최초로 공개한다.