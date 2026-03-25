- 대형산불 특별대책기간 맞아 지역 주민·이용객 대상 집중 홍보

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립자연휴양림관리소(소장 김일숙)는 대형산불 특별대책기간을 맞아 전국의 국립자연휴양림과 협약을 맺은 지역발전협의체와 함께 산불예방 홍보활동을 강화하고 있다고 25일 밝혔다.

건조한 날씨와 야외활동 증가로 산불 발생 위험이 높은 시기인 만큼 마을 대표 및 주민들로 구성된 지역발전협의체와 협력해 마을회관 등에서 산불예방 관련 주민간담회를 열고 ▷ 산림 인근 영농부산물 및 쓰레기 무단 소각 금지 ▷ 산림 내 화기 소지 및 취사 금지 ▷ 입산통제구역 출입 금지 등 산불 예방을 위한 핵심 수칙을 안내했다.

아울러, 산불의 위험성을 알리고 경각심을 높이기 위해 현수막 설치, 포스터 부착, 안내문 배포 등 현장 중심의 홍보활동을 진행했다.

김일숙 국립자연휴양림관리소장은 “산불은 대부분 사소한 부주의에서 발생하는 만큼 예방이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 국립자연휴양림은 지역발전협의체와 긴밀히 소통하면서 산불예방 활동을 강화하고 기동단속을 실시하는 등 산불에 선제적으로 대응하겠다”고 밝혔다.