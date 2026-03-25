대한민국·캐나다·멕시코 등 15개 국가 테마 ‘49번째 팀 테마’ 신규 공개 기아 커넥트 스토어서 제공 8월 31일까지 무료 다운로드

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 다가오는 FIFA 월드컵 2026을 기념하기 위해 전 세계 축구 팬들을 위한 국가별 디스플레이 테마를 출시한다고 25일 밝혔다.

지난해 12월 공개한 ‘FIFA 월드컵 2026 글로벌 디스플레이 테마’에 이어 이번에 새로 공개하는 ‘국가별 테마’는 대한민국을 포함해 월드컵 개최국인 캐나다, 멕시코, 미국을 비롯한 본선 진출국 등 총 15가지로 구성됐다.

각 테마는 국가를 대표하는 고유 색상으로 설계돼 차량 디스플레이가 응원 국가의 분위기로 물들게 되고, 이는 기아 고객에게 더욱 풍부한 개인화 환경을 제공함으로써 기아 고객만이 누릴 수 있는 차별화된 경험을 선사한다.

기아가 작년부터 제공하고 있는 FIFA 월드컵 2026 기념 디스플레이 테마는 기아의 월드컵 브랜드 메시지인 ‘영감은 우리 모두를 연결합니다’를 현실로 구현한 매개체로 차 안에서 월드컵을 즐기는 또 다른 방식을 제공한다.

아울러 전 세계인의 축제인 월드컵의 열기를 기아만의 브랜드 경험으로 활용함과 동시에 고객이 선택한 응원 국가의 상징을 실제 운전 환경에 직접 반영하는 등 일상의 이동 공간을 ‘나만의 응원석’으로 탈바꿈할 수 있다.

이번에 출시한 국가별 디스플레이 테마는 기아 커넥트 스토어에서 무료로 다운로드 할 수 있으며 ccNC 인포테인먼트 시스템이 적용된 차량에서 8월 31일(월)까지 이용할 수 있다.

또한 기아는 이번 주에 열리는 ‘기아 오피셜 매치 볼 캐리어컵 2026’에 출전하는 유소년 선수들을 응원하기 위한 ‘FIFA 월드컵 2026™ 49번째 팀 디스플레이 테마’도 함께 출시했다.

월드컵 본선에 진출한 48개국 팀 외에 유소년 선수들로 꾸려진 49번째 팀이라는 뜻이 담긴 ‘49번째 팀 테마’는 이번 월드컵에서 경기 시작 전 공인구를 심판에게 전달하고 선수진과 함께 입장하는 ‘오피셜 매치 볼 캐리어(OMBC)’에 참가하는 어린이들로 꾸린 팀을 상징하는 테마다.

기아는 FIFA의 공식 후원사로서 ‘OMBC 어린이 선발 프로그램’, ‘OMBC컵’ 개최 등 유소년 선수들의 꿈을 응원하고 도전과 교류를 통한 글로벌 화합을 실현해 나갈 계획이다.

또한, 이번 디스플레이 테마 출시를 기념하는 글로벌 캠페인 영상을 공개하고 기아 고객만이 누릴 수 있는 특별한 자부심을 전할 계획이다.

기아 고객경험본부장 김민수 부사장은 “국가별 디스플레이 테마는 기아가 FIFA 월드컵 2026 공식 파트너로서 전 세계 축구 팬들과 함께 월드컵의 열정을 나누고자 제작한 특별한 디지털 선물”이라며 “‘영감은 우리 모두를 연결한다’라는 브랜드 메시지의 정수를 담은 월드컵 테마를 꼭 경험해 보시기를 바란다”고 말했다.