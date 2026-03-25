중동 전쟁으로 공급망 충격 우려…“전력 수급 영향은 제한적”

[헤럴드경제=배문숙 기자]기후에너지환경부가 차량용 요소수와 쓰레기 종량제 봉투 등 10여개 품목을 ‘중동 전쟁으로 공급망 충격이 우려되는 품목’으로 정하고 수급 상황을 밀착 관리 하기로 했다.

기후부는 25일 서울 서초구 한강홍수통제소 중동발 에너지 위기에 대응하기 위한 ‘에너지비상대응반’ 첫 회의를 열었다.

기후부는 지난 2일부터 전력 공기업과 함께 에너지비상대응반을 운영해왔다. 자원안보 위기경보 단계가 ‘관심’에서 ‘우려’로 올라가자 이번에 대응반을 확대 개편하고, 반장을 이호현 기후부 2차관으로 격상해 대응력을 한층 강화했다.

대응반은 에너지상황점검반(전력수급), 에너지효율대응반(에너지 절약), 에너지시장대응반(전력시장 영향), 국제협력반(국제에너지기구 등 국제공조) 등으로 구성됐다.

이날 회의에서는 차량용 요소수, 종량제 봉투, 발전용 유류·암모니아수·무수암모니아·요소수, 수송용 수소, 집단에너지용 액화천연가스(LNG), 풍력·태양광 핵심 기자재 등 중동 전쟁으로 공급망 충격이 우려되는 ‘기후부 핵심 관리 품목’ 10여개의 수급 현황을 점검하고 관리 방안을 논의했다.

대응반은 전력 수급에 중동 전쟁 영향은 단기적으로는 제한적일 것으로 봤다. 국내 전력 원가를 결정하는 것은 사실상 LNG 가격이다. 그런데 유가의 변동이 LNG 가격에 영향을 미치기까지 통상 3∼6개월 시차가 존재하고, 봄철 기온 상승으로 전력 수요가 줄면서 중동 전쟁으로 인한 고유가 상황이 전력 시장에 미치는 영향이 제한적일 수 있다는 것이다.

기후부는 전쟁이 장기화하고 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 고유가 상황이 지속하거나 가스를 도입하는 데 차질이 빚어질 가능성에 철저히 대비하겠다는 방침이다. 또 중동 전쟁 상황이 안정돼, 에너지시장에 미치는 영향이 해소될 때까지 매주 에너지비상대응반 회의를 개최하며 실시간 감시와 신속한 대응체계를 유지할 계획이다.

이호현 기후부 제2차관은 “현재 중동 전쟁 상황이 매우 엄중하고 불확실성이 높은 상황”이라며 “에너지산업에 미치는 영향을 최소화하고 안정적인 전력공급을 위해 모든 정책역량을 집중하겠다”고 말했다. 이어 “안정적인 에너지 공급과 더불어 재생에너지 중심의 구조전환을 가속화함으로써 근본적인 에너지 안보를 구축해 나갈 것”이라고 덧붙였다.