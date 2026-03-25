자체 설문 오너 만족도 “대만족” 최대 2735ℓ 광활 적재공간 확보 6700만원대 가격도 매력 포인트

폭스바겐 대형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘아틀라스’(사진)가 넉넉한 거주성과 적재 공간, 동급 모델 대비 높은 가격 경쟁력을 앞세워 수입차 시장에서 존재감을 드러내고 있다.

25일 폭스바겐코리아는 아틀라스 오너를 대상으로 최근 실시한 자체 설문조사에서 평균 만족도 4.0점(5점 만점)의 응답을 기록하며 높은 실사용 만족도를 보였다고 밝혔다. 특히 레그룸과 트렁크 공간 등 넉넉한 공간 활용성과 안정적인 주행 및 승차감 등 가족 중심 가치에서 높은 만족도를 기록한 것으로 나타났다.

폭스바겐코리아는 아틀라스의 가장 큰 경쟁력으로 넓은 실내 공간을 꼽았다. 아틀라스는 폭스바겐그룹의 혁신적인 MQB 모듈러 플랫폼을 기반으로 제작된 가장 큰 모델로, 한국 시장에서 현재 시판 중인 동급 대형 SUV(3열 시트 장착 모델) 중 가장 긴 5095㎜의 전장을 지녔다. 전폭은 1990㎜, 전고는 1780㎜에 달한다.

아울러 아틀라스의 트렁크 용량은 기본 583ℓ, 3열 폴딩 시 1572ℓ, 2·3열 전체 폴딩 시 2735ℓ로 동급 최대 수준의 공간을 자랑하며, 별도의 평탄화 작업 없이 풀 플랫 폴딩을 지원해 차박 캠핑을 즐기기에도 편리하다. 미국 자동차 매거진 ‘카 앤 드라이버’의 테스트 결과 아틀라스의 모든 시트를 폴딩한 상태에서 최대 38개에 달하는 여행용 캐리어를 수납할 수 있는 것으로 나타났다.

또한, 아틀라스는 6인승 또는 7인승 모델을 선택할 수 있으며 2열에 독립식 캡틴 시트 또는 3인승 벤치 시트가 장착된다. 특히, 2열 모든 자리에 카시트 장착을 위한 ISOFIX가 기본 적용, 7인승 모델의 경우 2열에만 동시에 3개의 카시트를 장착할 수 있다. 3열 시트 역시 안전벨트와 앵커를 활용해 부스터 시트나 영유아용 카시트 장착이 가능하며, 최대 5개의 카시트를 장착하는 것도 가능하다.

아틀라스는 3열 탑승을 위한 시트 틸팅 시, 등받이와 방석의 각도가 바뀌지 않도록 설계되어 2열에 카시트가 장착된 상태에서도 간단한 조작으로 시트를 틸팅하고 3열에 탑승하는 것이 가능해 대가족 이동 시에도 편리하게 사용할 수 있다. 이 같은 설계로 아틀라스는 미국 최대 규모의 권위있는 자동차 리뷰 채널 ‘카스닷컴’에서 선정한 ‘2025 최고의 카시트 친화 차량’에 이름을 올렸다.

안전성도 눈여겨볼 만하다. 아틀라스는 2024년 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 테스트에서 ‘탑 세이프티 픽’으로 선정됐다. 아울러 폭스바겐의 혁신적인 운전자 보조 시스템 ‘IQ.드라이브’가 탑재, 0-200㎞/h의 속도 영역에서 정차 및 재출발을 지원하는 ‘어댑티브 크루즈 컨트롤’과 장거리 주행 시 가속 및 제동, 조향을 보조해 주행 피로도를 낮춰주는 ‘트래블 어시스트’, ‘사각지대 모니터링’, ‘후방 트래픽 경고 시스템 및 하차 경고 시스템’, ‘전방추돌경고 프론트 어시스트 및 긴급제동시스템’ 등 다양한 첨단 주행 보조 기능을 통합 제어한다. 이 외에도 아틀라스에는 기본 사양으로 최대 5000파운드(약 2268㎏)의 견인 능력을 갖춘 트레일러 히치가 장착돼 있다.

아틀라스에는 EA888evo4 2.0ℓ 직렬 4기통 가솔린 터보 TSI 엔진이 탑재돼 최고출력 273마력, 최대토크 37.7㎏.m의 탁월한 퍼포먼스를 발휘한다. 특히 1600~4750rpm의 실용 영역대에서 최대토크를 발휘해 일상 주행에서 경쾌한 드라이빙을 체험할 수 있다. 국내 공인연비는 8.5㎞/ℓ다.

아틀라스의 판매 가격은 6000만원대 중후반에 책정돼, 동급 수입 대형 SUV 또는 국산 모델과 비교해도 경쟁력이 뚜렷하다. 폭스바겐 신형 아틀라스는 2.0 TSI 4MOTION R-Line 단일 트림으로 ▷R-Line 7인승 6779만1000원(이하 VAT 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준) ▷R-Line 6인승 6857만6000원이다. 서재근 기자