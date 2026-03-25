- 4월 1일까지 임업기계장비 수출지원 사업 참여기업 모집…해외 진출과 수출 확대 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국임업진흥원(원장 최무열)은 ‘2026년 임업기계장비 글로벌 시장진입 지원사업’을 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 작업 환경 안전 강화와 임업 생산성 향상에 기여할 우수 임업기계장비의 해외시장 진출을 지원키 위함이다. 최근 전 세계 임업 장비 시장은 기계화된 벌목과 지속 가능한 산림 관리 수요가 증가함에 따라 성장하고 있으며, 국내 임업기계장비 업계도 우수한 기술력을 바탕으로 해외 진출에 대한 관심이 높아지고 있다.

진흥원은 수출 경험과 현지 시장 정보 부족 등으로 해외 진출에 어려움을 겪는 임업기계장비 기업 2개사를 선정해 해외시장 진출 자금을 지원하고, 기업 주도의 수출 활동 기획과 실행을 통해 해외 진출과 수출 확대를 지원할 계획이다.

세부 지원 분야는 ▷해외 시장조사 및 수출 상담, ▷수출 대상국 현지 언어 홍보자료 제작, ▷해외 인·허가 취득 지원, ▷제품 운송 및 통관, ▷해외전시회 참가 등으로, 수출 준비 단계부터 현지 직접 진출까지 전 과정에 걸친 핵심 항목을 포함한다.

수출 지원사업 신청 서류 및 제출 방법 등 자세한 사항은 한국임업진흥원 누리집 알림/홍보 > 공지사항에서 확인할 수 있다.

최무열 원장은 “국내 임업기계장비 산업이 국내 시장을 넘어 해외 무대에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 마중물 역할을 하겠다”며 “해외시장 진출을 준비하는 임업기계장비 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.