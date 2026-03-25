‘역세권 직·주·락 활성화 전략’ 발표 환승역 개발 확대, 용적률 최대 1300% 공공기여 50→30% 완화·인허가 단축 간선도로변까지 복합개발 확대

[헤럴드경제=서정은·윤성현 기자] 서울 역세권 전역이 주거·일자리·여가가 결합된 ‘생활거점’으로 복합개발된다. 공공기여 부담을 줄이고 용적률을 완화하는 등 규제 문턱을 낮춰, 역세권 장기전세주택도 21만호까지 공급을 늘린다.

오세훈 서울시장은 25일 서울시청에서 이같은 내용의 ‘역세권 직·주·락 활성화 전략’을 발표했다. 오 시장은 “서울 역세권 전역을 생활거점으로 재편하기 위해 기존 사업과 장기전세주택은 강화하고, 도심복합개발과 성장잠재권 활성화 등 새로운 도시개발 사업 모델을 2031년까지 도입하겠다”고 말했다.

서울시는 상업지역 용도상향이 가능한 역세권 개발 대상지를 기존 153곳에서 325곳으로 확대해, 모든 역세권을 생활거점으로 전환할 수 있도록 했다. 그동안 중심지에 한정됐던 개발이 전역으로 확산되는 셈이다.

역세권 일대는 소형 필지 비율 높고, 40년 이상 노후 건물이 포진해 개발이 어려웠다. 서울시는 ▷역세권 범위 확대 ▷중심지 용적률 완화 ▷비주거 의무비율 및 층수 제한 철폐 등을 통해 사업 활성화 대상지를 56개소를 추가 확보했다.

여기에 더해 사업성이 낮아 사업 추진이 더딘 11개 자치구에 대해서는 공공기여 비율을 기존 증가 용적률 50%에서 30%로 낮추기로 했다. 민간 참여를 유도해 향후 5년간 100곳을 추가 개발할 예정이다.

오 시장은 “동북권, 서북권, 서남권 등 비강남권 지역에 혜택이 집중적으로 돌아가도록 설계했다”며 “사업성이 낮아 변화가 더딘 지역들이 활발히 개발돼 지역변화가 빨라질 것”이라고 강조했다.

역세권 장기전세주택은 입지와 속도를 중심으로 공급 체계를 개선한다. 대상지 기준이 되는 기존 역사와의 거리를 최대 500미터(m)까지 확장하고, 폭 20m 이상 간선도로 교차지 200m 이내도 포함한다. 사전검토와 계획검토를 통합하는 등 인허가 절차도 5개월 이상 줄이기로 했다.

이에 따라 역세권 장기전세주택은 기존 127곳, 12만호에서 366곳 21만2000호로 공급이 늘어난다. 주변 시세의 80% 이하로 저렴한 임대료에 최장 20년까지 안심하고 거주할 수 있는만큼 시민들의 주거 안전판 역할을 할 것이라는 기대가 나온다.

신규 사업도 도입된다. 역세권 중에서도 이용 수요가 집중되는 환승역은 ‘성장거점형 도심복합개발’을 통해 고밀개발을 유도한다. 환승역 반경 500m 이내에서 일반상업지역 기준으로 용적률을 최대 1300%까지 허용한다. 향후 5년간 35곳의 신규 대상지를 발굴해 업무·상업·주거·문화시설을 담은 복합거점을 조성한다. 올해 6월 대상지 선정 공모도 추진한다.

역과 역 사이에 있는 간선도로변에는 ‘성장잠재권 활성화사업’을 신규 도입한다. 폭 35m 이상의 간선도로변을 중심으로 최대 일반상업지역까지 용도 상향을 허용하고, 공공기여를 통해 지역 맞춤형 시설을 복합적으로 공급한다. 향후 5년간 60곳을 선정해 청년창업·주거·상업·생활시설이 결합된 복합공간을 조성하고, 역세권과 비역세권 간 격차를 해소하는 것이 골자다.

서울시는 이번 전략을 통해 역세권을 중심으로 대규모 복합거점과 생활밀착형 거점을 동시에 추진한다. 특히 간선도로까지 범위를 늘려 서울전역을 보행중심 생활권으로 바꾸겠다는 취지다.

오 시장은 “제도 개선과 신규 사업 도입을 통해 더 많은 지역에서 더 빠르게 역세권 활성화가 체감될 수 있도록 할 것”이라며 “누구나 살고 싶고 머물고 싶은 미래세대를 위한 서울만의 도시공간을 만들겠다”고 강조했다.