하나금융, ‘해봄옷장’ 누적 6만점 기부

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 봄맞이 의류 기부 캠페인 ‘해봄옷장’을 실시한다고 25일 밝혔다. 이번 캠페인은 오는 4월 30일까지 진행된다.

‘해봄옷장’은 옷장 정리를 통해 수집된 의류 등을 기부받아 판매하고, 그 수익금을 취약계층 지원에 활용하는 하나금융그룹의 대표 ESG 활동이다.

2020년 7월 첫 시행 이후 올해로 14회차를 맞았으며, 지금까지 누적 기부 물품 6만5145점, 참여 인원 3870명을 기록했다.

기부 참여는 하나은행 모바일 앱 ‘NEW 하나원큐’를 통해 신청할 수 있으며, 고객·임직원 누구나 명동·을지로·강남·여의도·청라 등 하나금융그룹 사옥에 설치된 의류 기부함을 통해 직접 참여할 수 있다.

현장 방문이 어려운 참여자를 위해 ‘NEW 하나원큐’ 이벤트 페이지에서 무료 택배 서비스도 제공한다. 기부 참여 시 연말정산 소득공제를 위한 기부금 영수증 발급도 가능하다.

기부 가능 품목은 의류를 비롯해 오염되지 않은 가방, 인형, 모자 등이다. 기부 물품은 재단법인 아름다운가게에서 선별·판매되며, 수익금의 일부는 취약계층 지원 사업에 사용될 예정이다.