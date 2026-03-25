에너지 장비 공급부터 발전 설비 솔루션까지 통합 제공 “탈탄소 시대 선도하는 에너지 솔루션 기업으로 도약”

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화임팩트의 자회사 한화파워시스템과 미국 가스터빈 서비스 회사 PSM(Power Systems Mfg., LLC)은 브랜드를 통합해 사명을 ‘한화파워(Hanwha Power)’로 변경한다고 25일 밝혔다.

새 사명 ‘한화파워’는 에너지 장비 공급 및 서비스를 넘어 발전 설비 솔루션까지 아우르는 정체성을 담았다. 양사는 이번 통합으로 가스터빈과 압축기를 중심으로 한 핵심 에너지 기기 역량을 결집하고, 설비와 보조기기, 운영, 서비스까지 아우르는 통합 에너지 인프라 솔루션 제공 체계를 구축할 계획이다.

최근 안정적인 전력 공급이 산어계의 핵심 과제가 되며 분산형 전력도 늘어 고효율 가스터빈과 정밀 연료 공급 시스템의 역할이 커지고 있다. 한화파워는 에너지를 전력으로 전환하는 시스템을 제공하며, 전력 기술 주권을 지키는 산업 파트너로서 자리잡겠다는 목표다. 고객은 단일 파트너를 통해 설계부터 운영까지 전 주기에 걸친 최적화를 추진할 수 있고, 급변하는 에너지 환경에 보다 유연하게 대응할 수 있다는설명이다.

라피 발타 한화파워 대표는 “에너지 장비의 중요성이 최고조에 달한 지금, ‘한화파워’는 회전기기 기술력을 기반으로 글로벌 역량을 결집해 전력 산업 가치사슬 전반을 강화하겠다”며 “현지 대응력과 서비스 품질을 높여 발전 플랜트의 신뢰성과 효율성을 제고하고, 탈탄소 시대를 선도하는 글로벌 에너지 솔루션 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

한편, 한화파워는 사명 변경을 계기로 북미·유럽·중동·아시아 글로벌 거점을 유기적으로 통합 운영하며, 기술 개발·엔지니어링·판매·서비스 시너지를 극대화할 방침이다.

한화파워는 고성능 산업용 압축기와 가스터빈 기술을 기반으로 저탄소 연료 발전 기자재와 풀 라이프사이클 솔루션을 제공하고 있다. 특히 가스터빈용 연료공급압축기와 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS)용 압축기를 통해 연료공급-발전-탄소관리 전 공정을 하나의 기술 체계로 연결, 탈탄소 전력 인프라 플랫폼을 구축한다. 수소·암모니아 등 저탄소 발전 분야로 사업을 확장하며, 노후 가스터빈을 친환경 설비로 전환하는 솔루션으로 지속 가능한 에너지 생태계를 선도할 계획이다