도산안창호함 25일 진해기지 출항 캐나다 빅토리아 1만4000㎞ 항해 독자 설계·건조 잠수함 작전성능 증명 한국·캐나다 해양안보·방산협력 강화

[헤럴드경제=전현건 기자] 대한민국 기술로 독자 설계·건조한 3000톤급 잠수함 1번함인 도산안창호함이 오는 6월 예정된 한국·캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위해 대한민국 잠수함 역사상 최초로 태평양을 횡단한다.

해군은 25일 오전 경남 창원시 잠수함사령부 연병장에서 곽광섭 해군참모차장 주관으로 한국·캐나다 연합협력훈련 참가전력 출항 환송행사를 진행했다.

이날 행사에는 곽 참모차장, 이용철 방위사업청장, 김태훈 해군잠수함사령관, 필립 라포르튠 주한캐나다대사, 콜린 크룩스 주한영국대사, 도산안창호함 승조원 및 가족, 잠수함사령부와 대전함(FFG, 3100톤급) 장병 및 군무원 등 300여 명이 참석했다.

진해군항에서 캐나다 서부 빅토리아까지 이동항로 거리(편도)만 1만4000여㎞에 달하며, 이는 우리나라 잠수함 항해 거리로 역대 최장기록이다.

한국 잠수함이 하와이까지 간 적은 있지만, 태평양을 횡단하는 것은 역대 처음이다.

도산안창호함은 태평양 횡단 중 미국 괌과 하와이에 기항해 군수를 적재하며, 하와이에서부터는 캐나다 해군 잠수함 승조원 2명(부사관)이 편승해 빅토리아까지 함께 항해할 예정이다.

3000톤급 잠수함에 캐나다 해군 잠수함 승조원이 편승해 훈련 등의 과정에 참여한 것은 지난해 12월 한미 연합대잠전 훈련 ‘사일런트 샤크’에 참가한 안무함에 이어 이번이 두 번째다.

이날 환송행사에서 곽 참모차장은 주한캐나다대사와 함께 진해군항의 바닷물이 담긴 3000톤급 잠수함 모형캡슐을 도산안창호함장에게 수여하며 태평양 최초 횡단의 새 역사를 써 내려갈 승조원들을 격려했다.

이번 해수 전달식은 특별한 합수(合水) 의식의 일환으로 마련됐다. 대한민국 바닷물을 담은 잠수함 모형캡슐 2개를 제작해 태평양을 횡단한 뒤, 캐나다 현지에서 캐나다 바닷물을 추가로 담아 양국이 하나씩 나눠 간직하게 된다. 이는 최초로 태평양을 횡단하는 잠수함의 개척 정신과 양국 해군의 우호 협력을 뜻한다.

도산안창호함은 5월 말 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트항에 입항할 예정이다. 이후 도산안창호함은 같은 기간 합류하는 대전함과 함께 캐나다 해군과의 연합협력훈련을 하며, 다양한 친선·문화 행사도 병행할 계획이다.

훈련을 마친 도산안창호함과 대전함은 오는 6월 말 하와이에서 미국 해군이 주관하는 다국적 해상훈련 림팩에 참가한 후 국내로 복귀할 예정이다.

김경률 해군 참모총장은 “여러분은 이제 빛나는 잠수함 역사에 또 하나의 자랑스러운 페이지를 장식할 위대한 항해에 나서고 있다”며 “이번 해외훈련 임무를 훌륭하게 수행하고, 우리 잠수함의 우수한 기술력과 운용 능력을 증명해주길 바란다”고 말했다.

한편 해군은 한국·캐나다 연합협력훈련 참가를 통해 대한민국의 첨단과학기술이 집약된 국산 3000톤급 잠수함의 장기 항해능력을 비롯한 우수한 작전성능을 증명하고 양국 해양안보 및 방산협력을 강화해 나갈 계획이다.