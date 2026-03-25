11년 연속 참가…글로벌 고객사 50곳 미팅 존 림 대표 진두지휘…생산역량·성과 공유 글로벌 네트워킹 강화…차세대 수주전 박차

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 지난 23일부터 26일(현지시간)까지 미국 뉴욕에서 열리는 ‘디캣 위크(DCAT Week) 2026’에 참가해 글로벌 수주 활동을 강화한다.

삼성바이오로직스는 코로나19로 행사가 취소된 2020년을 제외하고 2016년부터 11년 연속으로 디캣 위크에 참가해 왔다.

디캣 위크는 1890년 시작된 130여 년 전통의 제약·바이오 네트워킹 행사로, 참가자 대다수가 의사결정권을 가진 고위 임원급으로 구성되어 기업 간 파트너십 논의에 최적화된 행사로 평가받는다.

삼성바이오로직스는 행사장 메인 위치에 전용 미팅룸을 마련하고 글로벌 제약사들과 총 50건 이상의 비즈니스 미팅을 진행할 계획이다.

존 림 삼성바이오로직스 대표도 2023년부터 4년 연속 행사에 직접 참석해 업계 주요 인사들과 전략적 파트너십을 논의한다. 존 림 대표는 글로벌 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업으로서 차별화된 경쟁력을 홍보하고 실질적인 계약 체결과 신규 고객 확보를 위한 비즈니스 확대에 주력한다는 방침이다.

지난 23일에는 케빈 샤프 삼성바이오로직스 영업센터 세일즈앤드오퍼레이션담당 부사장이 회원사 발표 포럼 연사로 참여했다. 케빈 샤프 부사장은 ‘생산역량 확대 및 네트워크 개발’을 주제로 록빌 공장 인수, 제3바이오캠퍼스 부지 매입 현황 등을 공유했다. 또한 일라이릴리와의 오픈 이노베이션 파트너십, 감염병혁신연합(CEPI)과의 백신 생산 파트너십 등 최근 성과를 발표했다. 해당 포럼은 디캣 위원회의 심사를 통과한 단 20개 기업에만 발표 기회가 주어졌다.

브랜드 인지도 제고를 위한 활동도 병행한다. 삼성바이오로직스는 24일 발표 세션 공동 스폰서로 참여해 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력을 알린 데 이어, 26일 메인 만찬 행사에도 론자, 써모피셔 사이언티픽 등 글로벌 기업들과 함께 스폰서로 나선다. 만찬 현장에서 업계 주요 인사들과 네트워킹을 확대하고 비즈니스 파트너십을 구축할 계획이다.

삼성바이오로직스는 디캣 위크 이후에도 수주 활동을 이어간다. 오는 4월 미국 샌디에이고에서 열리는 미국암연구학회 연례학술대회(AACR 2026)와 5월 보스턴에서 개최되는 PEGS 보스턴 서밋 등 주요 글로벌 행사에 잇따라 참가해 글로벌 네트워크를 더욱 확장할 예정이다.