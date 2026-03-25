협상 기대 꺾이고 중동 긴장 재점화 나스닥 0.84% 하락·국제유가 4% 급등

[헤럴드경제=문이림 기자] 24일(현지시간) 뉴욕증시가 하락 마감했다. 미국과 이란 간 협상을 둘러싼 불확실성이 다시 커지면서 투자심리가 위축된 영향이다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 84.41포인트(0.18%) 내린 4만6124.06에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 24.63포인트(0.37%) 하락한 6556.37에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 184.86포인트(0.84%) 내린 2만1761.89에 각각 마감했다.

전날 이란 전쟁 조기 종전을 둘러싼 낙관론에 상승했던 뉴욕증시는 협상의 진정성에 대한 의구심이 커지자 상승분을 반납했다.

이날 월스트리트저널(WSJ)은 미국이 대이란 군사작전을 지원하기 위해 육군 정예 제82공수사단 약 3000명을 중동에 배치할 계획이라고 보도했다. 지상전에 대비한 병력 파견이라는 해석이 나오면서 지정학적 긴장이 다시 고조됐다.

중동 지역에서는 군사 충돌도 이어졌다. 이스라엘과 이란은 서로 미사일 공격을 주고받았고, 사우디아라비아는 이란 드론 19기를 격추했다고 밝혔다. 쿠웨이트도 이란의 미사일 공격을 받았으며, 레바논에서는 이스라엘 공습으로 최소 2명이 사망한 것으로 전해졌다.

다만 장 마감 무렵 트럼프 대통령은 기자들에게 이란이 협상에 대한 선의의 표시로 석유·가스와 관련된 것을 ‘선물’로 제공했다고 언급했다. 그는 “이란이 더 이상 핵무기를 보유하지 않고 우라늄 농축도 하지 않겠다는 데 동의했다”며 “현재 협상이 진행 중”이라고 말했다.

알파벳(-3.28%), 마이크로소프트(-2.68%), 엔비디아(-0.25%), 브로드컴(-1.31%) 등 시가총액 상위 기술주는 일제히 하락하며 지수를 끌어내렸다.

반면 SK하이닉스가 ASML 장비를 80억달러 규모로 구매하는 등 대규모 투자 계획을 밝히면서 관련 장비·인프라 기업 주가는 상승했다. 델은 7.49%, 램리서치는 2.37% 올랐다.

마이크론은 SK하이닉스의 투자 확대와 생산능력 증설 계획이 부각되며 향후 경쟁 심화 우려가 제기되면서 2.18% 하락했다.

미국과 이란 간 협상 불확실성이 이어지면서 국제유가는 다시 상승했다. 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 104.49달러로 전장 대비 4.6% 올랐다. 같은 달 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 배럴당 92.35달러로 4.8% 상승했다.

국제 금값은 소폭 하락했다. 금 현물 가격은 온스당 4401.57달러로 0.1% 내렸다.

테리 샌드븐 US뱅크 자산운용 수석 주식전략가는 “이란을 둘러싼 불확실성이 매우 크기 때문에 상황이 명확해질 때까지 시장은 높은 변동성을 동반한 횡보 흐름을 보일 가능성이 크다”고 말했다.