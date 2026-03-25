“진위 모르나 의미하는 바 엄중” “제작·송출 관련자 사과 대상은 주권자” “지연된 몇 배로 열과 성 다하겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 24일 이 대통령의 ‘조폭 연루설’ 의혹을 제기한 SBS ‘그것이 알고 싶다’(그알) 시청자 게시판 글로 추정되는 글을 인용하고 “주권자의 국민주권을 탈취하는 선거방해, 민주주의 파괴라는데 심각성이 있다”고 지적했다.

이 대통령은 이날 밤 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “이 캡처는 그알 게시판에 올라온 글이라는데 진위는 잘 모르겠다. 그러나 이 글이 의미하는 바는 매우 엄중하다”며 이같이 말했다.

일부 방송에서 발췌한 것으로 보이는 해당 글에서 한 시청자는 “저도 그때(2022년 대선) ‘그것이 알고 싶다’는 프로를 봤고, 제 주위에도 그 프로그램을 보고 이재명이라는 사람을 나쁜 사람으로 생각해 투표 당시 윤석열을 뽑았다”고 말했다.

이를 두고 이 대통령은 “그알의 문제된 보도처럼 정치적 목적에 따라 정치인을 악마화한 조작보도로 주권자의 선택을 바꾼 것은 정치인에 대한 명예훼손이기도 하지만, 이를 넘어 주권자의 국민주권을 탈취하는 선거방해, 민주주의 파괴라는데 심각성이 있다”고 했다.

이어 이 대통령은 “민주주의는 자유로운 주권자의 선택으로 완성되는데 악의적 조작보도로 주권자의 결단을 비트는 것은 민주공화정을 부정하는 행위에 다름 아니다”라면서 “사실 이 방송의 제작·송출 관련자들이 사과할 대상은 정치인 이재명보다 대통령 선택권을 박탈당하거나 심지어 이 분처럼 반대의 선택을 강요당한 후 억울함과 후회에 가슴을 치는 대한민국 주권자들”이라고 말했다.

그러면서 이 대통령은 “방송에 속아 다른 선택을 하고 가슴 아파 하시거나 지금도 저를 살인조폭 연루자로 알고 계신 분들께 말씀드린다”며 “지연된 그 몇배로 열과 성을 다해 지금 된 것이 그때 된 것보다 훨씬 더 나은 대한민국을 반드시 만들테니 안타까워 마시기 바란다”고 적었다.