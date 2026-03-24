[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 2026 브랜드 캠페인 ‘골프, 최고의 순간을 위해(Nothing Beats This)’를 기반으로 한 체험형 브랜드 팝업스토어를 24일부터 내달 5일까지 신세계백화점 강남점 센트럴시티 1층 오픈스테이지에서 운영한다.

이번 팝업스토어는 ‘골프, 최고의 순간’을 주제로 기획된 체험형 브랜드 공간으로, 방문객이 캘러웨이의 혁신 DNA와 브랜드 스토리를 직접 경험하고 자신만의 골프 스타일과 최고의 순간을 발견할 수 있도록 구성됐다.

낫싱비츠디스 파크(‘Nothing Beats This’ Park)로 명명된 이번 팝업스토어는 ‘최고의 순간’을 찾아가는 하나의 여정으로 설계된 공간이다. 방문객은 팝업스토어 입장 시 제공되는 스탬프 투어 미션을 수행하며 각 체험 존을 순차적으로 경험하게 되며, 미션 완료 시 다양한 리워드가 제공된다. 또한 스마트 웨이팅 시스템을 도입해 대기 부담을 줄이고 보다 쾌적한 환경에서 체험을 이어갈 수 있도록 했다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “이번 팝업스토어는 단순한 제품 전시를 넘어, 캘러웨이가 추구하는 ‘골프, 최고의 순간’을 직접 경험할 수 있도록 기획된 브랜드 공간”이라며 “방문객들이 자신만의 ‘최고의 순간’을 발견하고 공유하는 특별한 경험이 되길 기대한다”고 밝혔다.