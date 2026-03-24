[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 최민환과 이혼한 걸그룹 라붐 출신 율희가 틱톡커로 새로운 출발을 알렸다.

율희는 23일 자신의 SNS에 “스케줄이 없으면 매일 한다”며 자신의 틱톡 라이브 방송을 공개했다.

이날 방송은 걸그룹 노래에 맞춰 춤을 추거나 시청자들의 질문에 답하며 소통하는 방식으로 진행됐다.

한 시청자가 “여캠 같다”고 말하자 율희는 “지금 보고 계시는 이게 여캠”이라며 “말하는 뉘앙스의 차이다. 나는 내가 여캠(여성 진행자의 방송)이라 생각한다”고 답했다.

‘여캠’은 ‘인터넷 방송을 하는 여성 진행자’를 의미하지만 노출 수위가 높은 선정적 방송을 하는 진행자가 많아 부정적인 시선이 있다. 다만 율희는 단어 자체의 의미에 따라 자신을 ‘여캠’이라 인정한 것으로 풀이된다.

율희는 연애를 묻는 질문에는 “남자친구가 있었으면 좋겠는데 없다. 여자친구는 있다”고 했다.

율희는 2014년 그룹 라붐으로 데뷔해 2017년 팀을 탈퇴했다. 이어 2018년 FT아일랜드 최민환과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두었으나 2023년 파경을 맞았다. 아이들은 최민환이 양육 중이다.

율희는 이혼 후 숏드라마에 배우로 출연하는 등 다방면으로 활동을 재개하고 있다.