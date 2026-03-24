SK온 북미 ESS 사업 확대

추형욱(사진) SK이노베이션 대표이사 사장이 24일 “올해 토털 에너지 컴퍼니로서 기존의 정유·화학 중심의 비즈니스 모델을 넘어서 전기 사업자로서의 포지셔닝을 공고히 해 나가는 원년이 되도록 할 것”이라고 강조했다.

추 사장은 이날 서울시 종로구 SK 서린빌딩에서 열린 SK이노베이션 제19기 정기주주총회에서 “전기화 및 인공지능(AI) 시대 변화에 맞춰 미래 성장 기반을 확보히 하겠다”며 이같이 밝혔다.

추 사장은 “배터리와 전기 에너지 설루션을 포함한 성장 영역에서 기술과 역량을 체계적으로 강화하고 고객과 시장이 선택하는 경쟁력을 갖추도록 할 것”이라고 약속했다. SK이노베이션은 액화천연가스(LNG), 에너지저장장치(ESS) 등 전기 사업 분야에서 다양한 포트폴리오를 갖추고 있다.

배터리 계열사인 SK온의 실적 개선을 위해 북미 에너지저장장치(ESS) 사업 확대를 추진하겠다고 밝혔다. 전기차 배터리 수주 방향에 대해서는 “단순 물량 확대보다는 수익성 위주의 수주 및 생산으로 선별 대응 중”이라며 “동시에 기술 개발도 지속해 제품 및 원가 경쟁력을 함께 높여나갈 예정”이라고 말했다.

올해 경영 환경에 대해서는 “연초부터 시작된 미국과 이란 간 전쟁 등 지정학적 갈등에 따른 변동성의 확대, 자국 우선주의에 따른 글로벌 공급망 재편 심화, AI 산업 성장세 지속 등으로 올해도 도전적인 경영 환경이 지속될 것”이라고 분석했다. 그러면서 “회사는 이런 변화를 위기가 아니라 새로운 기회로 만들기 위해 방향성을 분명히하고, 실행력을 높이겠다”고 덧붙였다.

추 사장은 올해 사업 추진 방향으로 미래 성장 기반 확보와 더불어 ▷포트폴리오 리밸런싱(사업 구조 최적화) ▷운영개선(OI) 기반 본원적 경쟁력 강화 등을 꼽았다.

포트폴리오 리밸런싱에 대해서는 “SK이노베이션은 핵심 사업의 자원과 역량을 집중하고, 순차입금 감축을 통해 재무 건전성을 강화해 시장의 신뢰를 확보할 것”이라고 자신했다. 한영대 기자