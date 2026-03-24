[헤럴드경제=함영훈 기자] 여행업계 1위 하나투어가 국내관광에 대한 관심을 넓혀가고 있는 가운데, 5월 황금연휴 기간 열리는 연천 구석기 축제와 연계해 ‘떠나기 좋은 계절, 연천 나들이’ 기획전을 열었다. 하나투어와 연천군 간의 민관 협력으로 빚어냈다.

올해로 33회를 맞이하는 연천 구석기 축제는 국내 대표 역사문화축제로, 5월 2일부터 5일까지 진행된다. 축제 기간 동안 구석기 바비큐 체험, 세계 구석기 체험 마당, 구석기 퍼레이드, 구석기 올림픽 등의 다양한 프로그램이 마련돼 가족, 친구, 연인 등 모든 연령층이 함께 즐긴다.

하나투어는 기획전을 통해 축제 연계 캠핑, 리조트, 버스 투어 등 다양한 여행 상품을 선보였다. 기획전 상품 모두 구석기 축제 입장권과 최대 2만 원의 지역상품권이 제공된다.

당일 여행객을 위한 ‘버스 상품’은 축제 체험과 함께 연천의 대표 명소인 한탄강 베개용암 출렁다리, 은대리 문화벽돌공장, 임진강자연센터 등을 방문한다.

숙박 여행객을 위한 ‘리조트 상품’은 자유로운 축제 관람과 백학리조트 숙박이 포함되며 레이트 체크아웃(1시간) 혜택이 제공된다. 봄철 캠핑 시즌을 겨냥해 ‘캠핑 상품’도 마련했으며, 5월 2일 캠핑 상품을 이용할 경우 가수 배기성의 미니콘서트도 함께 즐길 수 있다.

하나투어의 2030세대 전용 밍글링 투어와 축제를 연계한 ‘[밍글링 투어]연천 당일’ 상품도 있다. 5월 2일 단 하루 출발하는 이번 밍글링 투어는 건강한 아침 문화를 제안하는 웰니스 커뮤니티 ‘서울모닝커피클럽(SMCC)’이 호스트로 동행하며, 또래와 함께 연강 나룻길 아침 트레킹, 한옥카페 티타임, 구석기 축제 체험을 즐길 수 있다.

하나투어 관계자는 “전 연령층이 즐길 수 있는 상품과 함께 캠핑, 밍글링 투어 등 이색 상품을 새로 선보인 것이 특징”이라며 “연천군과 다년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 새로운 여행 수요와 경험을 지속적으로 제공하겠다”라고 말했다.