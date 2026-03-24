안개분사형 선스프레이 첫선…빙하수·8중 히알루론산 담아 즉각 쿨링 강조 선스틱·선쿠션·선팩트까지 야외활동 맞춤형 라인업 확대 산리오 캐릭터 협업 강화…아이 스스로 바르기 쉬운 제품 편의성 높여

[헤럴드경제=홍석희 기자] 유한킴벌리는 글로벌 캐릭터 산리오캐릭터즈와 협업한 ‘그린핑거 X 산리오캐릭터즈’ 포차코 선케어 4종을 출시했다고 24일 밝혔다.

그린핑거는 선케어 카테고리 단품 누적 판매량 1100만개를 돌파한 영유아 스킨케어 브랜드다. 이번 신제품은 그린핑거의 안심 철학을 반영한 보태니컬 프로텍션 콤플렉스 성분을 적용한 것이 특징이다.

주요 성분으로는 모링가오일, 바오밥씨오일, 알로에베라잎추출물이 포함됐다. 회사 측은 이들 성분이 피부 보호막 형성, 수분·영양 공급, 자극 진정 등에 도움을 준다고 설명했다. 또 태양광 독성 자극 테스트와 1차 피부 저자극 테스트도 완료해 아이들도 안심하고 사용할 수 있도록 했다고 밝혔다.

이번 신제품 가운데 ‘야외놀이 쿨링 선스프레이’는 그린핑거의 첫 스프레이 타입 선케어 제품이다. 외부 자극에 따른 피부 장벽 손상, 미세먼지, 적외선, 자외선(UVB·UVA)까지 차단하는 5중 쉴드 시스템을 기반으로 피부 보호 기능을 강조했다. 빙하수와 8중 히알루론산을 함유해 더운 야외활동에서도 시원하고 촉촉한 사용감을 제공한다는 설명이다. 패키징은 보관 안전성을 고려해 가스 충진 방식 대신 안개분사형 미스트를 적용했다.

‘데일리&물놀이 선스틱’은 2in1 용기를 도입해 상황에 따라 다르게 사용할 수 있도록 설계됐다. 제품 양 끝에 일상용 무기자차 선스틱과 물놀이용 워터프루프 선스틱을 각각 배치해 필요에 따라 돌려 쓰는 방식이다. 물에 쉽게 지워지지 않는 지속내수성 테스트도 완료해 자외선 차단 효과를 유지하도록 했다.

‘순한 무기자차 선쿠션’과 ‘워셔블 선팩트’는 아이들의 연약한 피부 특성을 고려해 덧바름과 클렌징 과정에서의 자극을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 선쿠션은 둥근 곡선을 가진 소프트 입자를 적용해 여러 번 덧발라도 자극이 적고 보송한 사용감으로 마무리되도록 했다. 선팩트는 물 세안만으로 피부 잔여물이 99% 세정되는 이지워셔블 테스트를 완료해 세안 부담을 낮췄다.

유한킴벌리는 이번 포차코 에디션을 통해 아이들이 친숙한 캐릭터와 함께 건강한 피부 관리 습관을 익힐 수 있도록 한다는 계획이다.

그린핑거 관계자는 “지난 시나모롤 선쿠션 흥행에 이어 아이들이 친숙한 캐릭터를 통해 건강한 피부 관리 습관을 익히는 데 도움을 주고자 포차코 에디션을 기획했다”며 “앞으로도 연약한 피부에 맞춘 순한 성분 원칙을 지키면서 아이 스스로 쉽게 바를 수 있는 맞춤형 제품을 선보이기 위해 노력하겠다”고 말했다.