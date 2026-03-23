[헤럴드경제=고승희 기자] SM엔터테인먼트 창업주인 ‘K-팝의 아버지’ 이수만 A2O엔터테인먼트 프로듀서가 신인 그룹 오디션을 연다. K-팝 토양에서 본격적인 출발을 알리는 신호탄이다.

23일 A2O엔터테인먼트에 따르면 이수만 프로듀서는 ‘A2O 잘파 오디션(A2O ZALPHA AUDITION)’을 연다. 이번 오디션은 이 프로듀서가 직접 기획 및 총괄하는 프로젝트로, 새로운 방향성과 비전을 담은 첫 공식 행보다. A2O는 이 프로듀서가 설립한 회사다.

A2O 엔터테인먼트 코리아는 이번 오디션을 통해 글로벌 무대에서 활동할 차세대 아티스트를 발굴, 체계적인 트레이닝 시스템을 기반으로 새로운 성장 모델을 제시하겠다는 계획이다.

오디션은 매주 일요일 오후 1~5시까지 서울 강남구에 위치한 A2O 엔터테인먼트 코리아에서 정기적으로 진행된다. 사전 절차 없이 당일 현장 방문을 통해 지원할 수 있도록 해 접근성을 높였다. 참여가 어려운 지원자는 온라인 공식 채널을 통해서도 지원할 수 있다.

지원은 보컬, 랩, 댄스, 연기 등 다양한 분야에서 가능하며, 국적과 성별에 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 오디션은 한국을 시작으로 일본, 미국 등으로 확대된다.