[헤럴드경제=김보영 기자] 대만 유명 가수 제프리 황이 암호화폐 레버리지 투자로 약 500억원에 달하는 손실을 본 것으로 전해졌다.

23일 블록체인 분석 플랫폼 룩온체인에 따르면 제프리 황은 과도한 레버리지 거래에 나섰다가 연이은 청산을 겪으며 3335만달러(약 497억5000만원)의 누적 손실을 기록했다.

그는 블록체인 기반 선물 거래소 하이퍼리퀴드(HYPE)에서 총 335차례 청산된 것으로 나타났다. 암호화폐 시장에서 ‘청산’은 레버리지 포지션을 보유한 투자자가 증거금 요건을 충족하지 못할 경우 포지션이 강제로 종료되는 상황을 의미한다.

이로 인해 한때 4400만달러(약 656억원) 이상의 누적 수익을 기록했던 그의 계좌 잔고는 3만279달러(약 4500만원) 수준까지 줄어들었다.

현재 그의 계좌는 이더리움(ETH)에 대해 약 90만달러(약 13억원) 규모의 25배 레버리지 롱 포지션을 유지 중인 것으로 확인됐다. 평균 진입 가격은 2047.62달러, 청산 가격은 2016.35달러로, 이더리움 가격이 약 4%만 하락해도 추가 청산 가능성이 있는 상태다.

전문가들은 제프리 황이 이전 손실을 빠르게 만회하기 위해 고레버리지 포지션을 반복적으로 개설하면서 손실 규모가 확대된 것으로 분석하고 있다.

암호화폐 전문 매체 비트코인월드는 “레버리지는 수익을 극대화할 수 있지만 위험도 기하급수적으로 커진다”며 “손절매 주문이나 포지션 규모 조정 등 엄격한 위험 관리가 없을 경우 급격한 손실로 이어질 수 있다”고 지적했다.