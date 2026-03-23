[헤럴드경제=함영훈 기자] 드라마 ‘경도를 기다리며’의 여주인공 원지안이 글로벌 미용 의료기기 기업 원텍의 앰버서더로 합류했다.

2021년 넷플릭스 시리즈 ‘D.P.’로 데뷔한 원지안은 ‘오징어 게임’, ‘경도를 기다리며’ 등 꾸준히 필모그래피를 쌓아가며 대세 행보를 이어왔다. 원지안은 원텍과 함께하며 스크린 밖에서도 다양한 매력을 보여줄 계획이다.

이번 앰버서더 선정은 배우 원지안이 가지고 있는 정제되고 신뢰감 있는 이미지가 원텍이 새로운 CI와 함께 나아가고자 하는 브랜드 방향성과 맞닿으면서 이루어졌다.

원지안은 지난 21일 개최된 원텍 브랜드 행사 ‘웨이브 글로벌’에 모습을 드러내며 공식 앰버서더로서 시작을 알렸다.

이날 함께 공개된 브랜드 캠페인 영상은 미용의료 시장에서 원텍의 존재감을 원지안의 이미지로 자연스럽게 풀어냈다는 평가다. 해당 영상은 TV를 비롯한 다양한 매체에서 만나볼 수 있다.

원텍은 1999년 설립된 의료기기 제조 기업으로, 레이저 광원과 전기공급 장치를 직접 개발하고 자체 공정으로 생산한다.