‘청량리 전통시장 혁신사업’ 본격화…吳, 현장 방문 방치된 근대한옥 224동 활용 문화공간 조성 건물 옥상끼리 연결…입체 보행로 구축 계획

[헤럴드경제=박병국 기자] 청량리 일대 전통시장이 혁신 사업을 통해 핫플레이스로 다시 태어난다. 한옥 기반의 카페와 식당이 만들어진다. 건물옥상과 연렬된 입체 보행로가 구축된다.

오세훈 서울시장은 23일 오후 서울 동대문구 청량리종합시장 일대를 찾아 ‘청량리 일대 전통시장 혁신사업’의 본격적인 시작을 알렸다. 오 시장은 경동시장을 시작으로 약령시장, 청과물시장 등을 차례로 둘러보며 상인들의 의견을 청취했다. 또 내년부터 본격적으로 추진될 건축·디자인 혁신 구상을 소개했다.

오 시장은 “전통시장은 이제 단순한 장터를 넘어 방문객에게 ‘서울다운 경험’을 전달하는 관광문화 거점이자 지역 경제를 견인하는 동력으로 자리매김해 가고 있다”며 “이번 혁신 사업을 통해 시설 개선뿐만 아니라 ‘한옥 연계 공간․프로그램’으로 청량리 일대 전통시장을 역사·문화·감성이 살아 숨쉬는 세계적 명소로 발돋움시키겠다”라고 말했다.

이번 사업은 남대문시장에 이어 두 번째로 진행되는 ‘서울형 혁신 전통시장 프로젝트’다. 인근 시장의 노후한 시설, 좁은 보행로를 개선하고 냉동창고 등으로 개조되거나 방치된 근대한옥 224동과 연계한 프로그램 개발, 공간 재구성 등이 이뤄지게 된다.

청량리 주변 9개 전통시장이 모여있는 이 일대는 1960년 형성된 서울 최대 자연발생형 전통시장 밀집지다. 코로나19 팬데믹, 1인 가구 증가, 온라인 유통 확대 등으로 인해 경쟁력을 상실한 채 상권 침체가 가속화되어 왔다는 평가가 많다.

시는 먼저 시장 골목에 특화 디자인을 적용해 걷기 좋은 보행로를 조성한다. 안내소·공중화장실 등 기본적인 편의시설 외에도 공유주방, 쿠킹클래스 등 체험형 콘텐츠를 갖춘 공공 지원시설도 확충한다.

또 방치된 근대한옥을 직접 매입해 카페, 푸드 플레이스, 한옥스테이 등 누구나 즐길 수 있는 다양한 테마의 복합문화공간을 만든다. ‘한옥마당’ ‘한옥화장실’ 같은 한옥 골목길 정비로 기존에 청량리 일대 시장만이 가지고 있던 고유의 역사성과 정체성을 되살릴 예정이다.

시장 중심부 공영주차장 부지에는 디자인혁신 전통시장 구현을 위해 2층 규모의 에코플랫폼을 설치한다. 주변 건물 옥상과 연결된 입체보행로를 구축해 정원·이벤트존·화장실 등 방문객 체류형 공간으로 활용할 계획이다.