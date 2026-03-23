48시간 내 호르무즈 안 열면 ‘초토화’ 트럼프 극단적 최후통첩에 시장 패닉 코스피, 23일 6%대 폭락한 채 마감 달러 가치 급등에 환율 1520원 위협 혼란 속 개인은 또 ‘역대 최대’ 순매수

[헤럴드경제=홍태화 기자] 호르무즈 해협을 48시간 이내에 완전히 개방하지 않으면 이란 발전 시설을 초토화하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 극단적 최후통첩에 코스피가 5400선까지 밀리며 폭락했다.

급증한 지정학적 불확실성 속에 위험 회피 심리가 강하게 시장을 때린 탓이다. 이에 안전자산인 달러 가치는 급등, 환율은 1510원을 돌파하며 치솟았다. 지수 급락 속 수급 공방도 거셌다. 개인은 저가 매수에 나서면서 역대 최대 순매수액을 기록했고, 기관은 역대 최대 순매도액을 나타냈다.

23일 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 375.45포인트(6.49%) 내린 5405.75로 거래를 마감했다. 지수는 전장 대비 201.05포인트(3.48%) 내린 5580.15로 출발해 하락 폭을 키웠다. 장 마감 직전에는 지수가 5397.94까지 하락하면서 5400선 아래까지 떨어지기도 했다.

급락장에 개장 직후에는 코스피 매도 사이드카(프로그램 매도 호가 일시 효력정지)도 발동됐다. 올해 들어 사이드카 발동된 것은 벌써 10번째다. 매도 사이드카로 한정해도 6번째 발동이다.

주가지수를 끌어내린 건 외국인과 기관이다. 외국인은 유가증권시장에서 3조6750억원, 기관은 3조8170억원 각각 순매도했다. 기관의 순매도액은 역대 최대다.

반면 개인은 역대 최대 규모인 7조30억원 순매수에 나섰다. 지난달 5일 6조7790억원 순매수하며 역대 최대 기록을 세운 지 채 두 달도 안 돼 기록을 경신했다.

대체거래소 수급까지 합치면 개인의 순매수액은 약 8조1500억원에 달했다. 기관과 외국인은 각각 4조800억원, 4조6200억원가량을 순매도했다.

중동 전쟁 장기화 우려에 일제히 하락하면서 투자 심리가 위축된 영향이다. 특히 트럼프 대통령의 최후통첩이 크게 영향을 미쳤다.

트럼프 대통령은 지난 21일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 48시간 이내에 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않으면 이란의 발전 시설을 초토화하겠다고 예고했고, 이에 반발한 이란은 해협 봉쇄 강도를 더 높이겠다고 맞섰다.

중동 내 전쟁 우려로 유가가 상승하면서 미국 연방준비제도(Fed)의 연내 금리 인하 가능성이 축소된 점도 매도세를 자극했다.

특히 연준 내 ‘비둘기파’로 알려진 크리스토퍼 월러 이사조차 한 방송에서 중동 갈등과 유가 상승이 예상보다 장기화하면서 기존의 금리 인하 입장을 접고 신중한 입장을 취하게 됐다고 밝혔다.

이에 시가총액 상위 10위권 내 종목은 일제히 내림세를 나타냈다. 삼성전자(-6.57%)와 SK하이닉스(-7.35%)를 비롯해 현대차(-6.19%), LG에너지솔루션(-5.19%), SK스퀘어(-8.39%) 등 대형주 주가가 줄줄이 하락했다. 지난 주말 BTS의 광화문 공연으로 주목받았던 하이브도 15% 넘게 하락했다.

코스닥 지수도 전장보다 64.63포인트(5.56%) 하락한 1096.89에 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 31.66포인트(2.73%) 내린 1,129.86에 출발한 이후 역시 낙폭을 키워 5% 넘게 하락했다. 코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 각각 2590억원, 2000억원 순매도한 가운데 개인만 4660억원 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 삼천당제약(3.75%)만 올랐다. 에코프로(-7.49%), 알테오젠(-6.51%), 에코프로비엠(-6.67%), 레인보우로보틱스(-9.86%) 등은 내렸다.

환율은 안전자산 선호로 크게 뛰어 1520원선을 위협했다. 이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 16.7원 오른 1517.3원을 나타냈다.