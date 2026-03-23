‘중동 사태’ 악용 피싱 기승 통합대응단, “긴급 피싱주의보” 발령 “의심은 필수”…‘3대 예방수칙’ 제시

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 최근 중동 정세 불안과 증시 변동성을 틈탄 각종 피싱 시도가 잇따르자 주의 경보를 발령했다.

경찰청 전기통신금융사기 통합대응단은 전 국민을 대상으로 ‘긴급 피싱주의보’를 발령했다고 23일 밝혔다.

통합대응단에 따르면 최근 1394 신고대응센터에 접수된 신고·제보를 분석한 결과 중동 사태를 악용한 피싱 범죄가 다양한 형태로 확산하는 양상이 확인됐다.

대표적으로 ‘전쟁 수혜주’를 내세운 투자 리딩방 유인 수법이 꼽힌다. 이들 피싱 조직은 유가 상승이나 방산 관련 종목 투자로 고수익을 보장한다는 내용의 문자메시지를 대량 발송한 뒤 피해자를 리딩방으로 끌어들인다. 이후 가짜 거래소에 가입을 유도해 투자금을 가로채 갔다.

항공편 취소나 재예약을 빙자한 스미싱도 등장했다. 중동 지역 영공 통제 상황 등을 악용해 ‘고객님의 항공편이 중동 상황으로 인해 취소됐습니다. 재예약 및 환불을 위해 접속 바랍니다’라는 문자와 인터넷 주소(URL)를 보내고, 이를 클릭하면 가짜 항공사 사이트로 연결돼 신용카드 정보 등 개인정보를 빼가는 사례다.

이와 함께 중동 지역 의사나 군인 등을 사칭해 접근하는 연애빙자사기(로맨스 스캠), 국제 정세 관련 무료 서적 배포를 미끼로 개인정보를 요구하는 방식 등도 포착됐다.

통합대응단은 이 밖에도 국제 구호단체를 사칭한 가짜 기부 사이트, 소상공인 대출이나 유류비 환급 등 정부 정책을 가장한 피싱 시도도 발생할 가능성이 높다고 보고 주의를 당부했다.

현재까지 해당 유형으로 인한 실제 피해 사례는 접수되지 않았지만, 통합대응단은 범행에 사용된 전화번호와 URL을 신속히 차단하는 등 피해 방지를 위한 선제 대응에 나서고 있다고 밝혔다.

통합대응단은 관련 피해 예방을 위해 ▷원금 보장이나 수혜주 고수익을 내세우며 개인 명의 통장에 입금을 요구하는 경우는 사기로 의심할 것 ▷항공편 취소 등은 반드시 공식 앱이나 대표번호를 통해 확인할 것 ▷불안감이나 동정심을 자극하며 개인정보나 금전을 요구하면 절대 응하지 말 것 등 ‘3대 예방 수칙’을 제시했다.

신효섭 통합대응단장은 “출처가 불분명한 문자메시지 속 링크는 절대 누르지 말라”며 “피싱 범죄가 의심되거나 이미 피해가 발생한 경우에는 바로 경찰청 통합대응단(국번 없이 1394) 또는 112로 신고해 상담 및 후속 조치 안내를 받길 바란다”고 당부했다.