- 단지 고정수요와 인근 약 5,000세대 배후수요 확보… 안정적 운영 여건 갖춰

- 전 호실 단지 주출입구에 배치해 가시성과 접근성 우수

- 합리적인 내정가와 분양 조건 적용… 전용 37㎡의 2억 1천만원대 분양 예정

“사람이 모이는 곳에 돈이 모인다.” 부동산 시장, 그 중에서도 상가 투자의 불변 법칙 중 하나다. 아무리 화려한 외관과 편의시설을 갖춘 상가라도 이를 실제로 이용할 수 있는 수요층이 없다면 의미가 제한적이다. 특히 최근과 같이 시장 변동성이 큰 상황에서는 단순한 유동 인구보다는 생활 동선이 일치하는 주거지 기반의 고정 소비층 확보 여부가 상권 안정성의 핵심으로 평가된다.

상가의 경쟁력은 결국 얼마나 확실한 수요를 안정적으로 확보했느냐에 달려 있다. 대단지 아파트를 기반으로 한 단지 내 상가는 이러한 측면에서 꾸준히 언급된다. 입주민이라는 독점적 상주 인구는 365일 일상 소비를 만들어내며, 단순한 유동 인구가 아닌 실제 생활 수요가 상권 활성화의 중심 역할을 한다. 단지 내 상가는 이러한 안정적인 배후수요를 기반으로 운영되기 때문에, 외부 요인에 따른 변동성을 최소화할 수 있다.

전국적으로 배후수요가 풍부한 상가는 상대적으로 공실률이 낮게 나타났다. KOSIS 국가통계포털에 따르면, 지난해 4분기 소규모 상가 기준으로 대규모 아파트 단지가 배후에 있는 서울 목동 일대는 공실률이 1.6%에 불과했다. 반면, 업무시설 중심의 서울 명동 일대는 5.3%의 공실률을 기록해, 주거단지 배후수요를 갖춘 상가보다 약 3배 높은 수준을 나타냈다.

업계 관계자는 “최근 상가를 검토하는 투자자들은 단순한 접근성과 유동인구보다는 고정수요와 배후수요 구조를 먼저 확인한다”며 “입주민 중심의 배후수요가 잘 갖춰진 상가는 경기 변동에도 흔들림이 적어 안정적인 수익 기반을 마련할 수 있다”고 설명했다.

이러한 흐름 속에서 동탄2신도시 신주거문화타운의 대규모 주거 수요를 확보한 ‘동탄신도시 금강펜테리움 7차 센트럴파크’ 단지 내 상가가 오는 28일(토) 공개 입찰 소식을 알렸다.

이번 단지 내 상가는 662세대의 고정 수요를 기본적으로 확보하고 있으며, 인접한 ‘동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(1,103세대)’를 포함해 주변으로 약 5,000여 세대의 주거 수요가 밀집해 있는 점도 주목할만 하다.

또한 인근에는 신동중학교와 신동고등학교가 위치해 있으며, 여기에 초등학교도 26년 9월 개교 예정으로 학생과 교직원 등 다양한 배후수요 확보가 가능할 것으로 보인다. 또한 대규모 공원인 동탄다올공원과 신동호수공원이 자리해 이를 이용하는 유동인구 유입도 기대된다.

이번 단지 내 상가는 가장 중요한 가격적인 측면에서 합리적인 분양가가 돋보인다. 분양관계자는 “전용 37㎡의 경우 2억 1천만원대(vat포함)부터 입찰 내정가가 책정돼, 동탄신도시에서 보기드문 착한 분양가로 공급될 예정”이라고 전해 입찰 전부터 수요자들의 관심이 집중될 것으로 예상된다.

이외에도 상가 설계와 분양 조건 또한 실수요자와 투자자의 편의를 고려해 구성되었다. 전 호실이 단지 주 출입구 인근에 배치되어 가시성과 접근성을 높였다.

수요자들의 부담을 낮추는 합리적인 분양조건도 눈길을 끈다. 최근 불안정한 금리와 위축된 투자심리를 감안하여 낙찰가 기준 계약금 10%, 잔금 90%(낙찰가 – 계약금)를 적용해 창업을 준비하거나 투자를 고려하고 있는 입장에서 충분한 메리트가 있다는 평가다. 여기에 3개 호실 이상 입찰시, 개별 호실보다 우선적으로 낙찰받을 수 있다. 뿐만 아니라 입주를 앞두고 있어 상권 형성이 빠르게 이뤄질 것으로 예상되며, 이에 따라 수익 전환도 빠를 것으로 기대된다.

한편, ‘동탄신도시 금강펜테리움 7차 센트럴파크’ 단지 내 상가는 1개 동, 전용면적 37~51㎡ 총 14호실 규모로 조성된다. 입찰은 내정가 이상 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정하는 방식으로 진행되며, 3월 28일(토) 오전 10시부터 10시 30분까지 분양홍보관에서 접수가 진행된다. 이후 개찰과 계약이 순차적으로 이뤄지며, 다구좌 입찰 대상으로 우선 낙찰 권한이 부여될 예정이다.

‘동탄신도시 금강펜테리움 7차 센트럴파크’ 단지 내 상가 분양홍보관은 경기도 화성시 동탄구 동탄대로에 위치한다.