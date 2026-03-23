[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대는 교육부가 주관한 ‘2주기 원격대학(사이버대학) 기관평가인증’에서 6개 평가영역 전 항목 ‘충족’ 판정을 받으며 기관평가인증을 획득했다고 23일 밝혔다.

교육부의 원격대학 기관평가인증은 대학 이념 및 경영, 교육과정, 수업, 교직원, 학생, 원격교육 인프라 등 대학 운영 전반을 종합적으로 평가해 교육의 질을 보장하고 고등교육기관으로서의 공신력을 인정하는 제도다.

대구사이버대는 이번 평가에서 대학 운영 전반에 걸쳐 인증 기준을 충족하며 원격대학으로서의 교육 운영 체계와 교육 품질 관리 역량을 인정받았다.

지난 2002년 설립돼 올해 개교 23주년을 맞은 대구사이버대는 ‘전 세계를 대상으로 인류복지를 지향하고 사회발전에 이바지할 창의적 인재 양성’을 교육목적으로 삼고 있다.

이를 위해 ‘창의력과 실무능력을 겸비한 유능한 전문직업인 배출’, ‘인류의 복리 증진을 선도하는 복지인력 양성’, ‘진취적 자세와 국제경쟁력을 겸비한 세계시민 육성’을 교육목표로 설정하고 특성화된 교육체계를 운영하고 있다.

대구사이버대는 기관평가인증 준비 과정을 통해 대학 운영 전반에 대한 자체 점검과 개선 노력을 지속적으로 이어왔으며 이를 계기로 교육의 질 관리 체계를 더욱 고도화하고 대학 경쟁력 강화를 위한 기반을 다져왔다.

이번 인증 획득은 대구사이버대가 고등교육기관으로서 안정적인 운영 체계와 교육 혁신 역량을 갖추고 있음을 대외적으로 인정받은 성과로 평가된다.

대구사이버대 관계자는 “이번 기관평가인증 획득은 대학 구성원 모두가 함께 노력해 온 교육 품질 개선과 대학 혁신의 성과”라며 “앞으로도 특수교육·사회복지·상담 및 치료·재활 분야의 특성화를 더욱 강화하고, 학습자 중심의 교육환경 조성과 원격교육 혁신을 통해 사이버대의 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.