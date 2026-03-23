옛 롯데백화점 부지 총 496세대로 조성

[헤럴드경제=홍승희 기자] 현대엔지니어링은 4월 인천광역시 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지를 개발해 선보이는 ‘힐스테이트 구월아트파크’를 분양한다고 23일 밝혔다. 이번 개발 사업은 인천 원도심 중심 입지로, 인천 원도심 개발의 시작이라는 점에서 많은 관심이 예상된다.

힐스테이트 구월아트파크는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개동, 전용면적 84·101㎡, 총 496세대 규모로 조성된다. 수요자들의 선호도가 높은 국민평형과 함께 최근 관심이 높아진 중대형 평형으로 구성되는 것이 특징이다. 타입별 세대수는 ▷84㎡A 248세대 ▷84㎡B 124세대 ▷101㎡ 124세대다.

특히 이 단지는 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 역세권 단지로 교통편의성이 우수하다. 또 예술회관역과 한 정거장 거리인 인천시청역(인천1·2호선 환승역)에는 송도에서 마석을 잇는 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선의 정차가 예정돼 있어 교통 편의성은 더욱 확대될 전망이다. GTX-B 노선 개통 시, 단지에서 예술회관역을 이용하면 여의도, 서울역 등 서울 도심 주요지역을 약 20~30분내로 이동할 수 있다.

단지는 바로 앞에 자리한 약 35만㎡ 규모의 중앙공원과 함께 승학산, 인천애뜰 등이 가까워 도심과 자연을 함께 누릴 수 있다. 또 주변에는 롯데백화점 인천점, 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등 이미 인프라가 갖춰져 있고, 단지 내 약 6,337평의 대규모 상업시설이 함께 구성될 예정이어서 주거 편의성도 우수하다.

힐스테이트 구월아트파크는 개발이 집중되고 있는 인천 원도심 구월동 변화의 시작점으로 평가 받는다. 실제 사업지 주변에서는 대형 개발이 곳곳에서 진행되고 있다. 대표적으로는 인천도시공사가 구월동 일대 약 220만㎡ 부지를 개발하는 구월아이시티 조성사업이 진행되고 있다. 이곳은 약 1만6000가구, 3만9000여명의 거주가 계획돼 있으며 문화와 창업을 결합한 복합 공간, 건강의료특화도시로 조성될 예정이다.

분양관계자는 “인천을 대표하는 원도심 중심 입지와 주택시장을 이끄는 힐스테이트 브랜드 단지의 만남이라는 점에서 수요자들의 기대감이 크다”며 “인천 원도심의 변화를 본격화하는 마중물이 될 수 있는 랜드마크 단지를 선보이도록 심혈을 기울이겠다”고 말했다.

힐스테이트 구월아트파크의 견본주택은 인천광역시 남동구 구월동에 마련되며 4월 중 오픈 예정이다.