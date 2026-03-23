[헤럴드경제=박혜림 기자] 벚꽃 시즌을 앞두고 전국 명소에 인파가 몰릴 것으로 예상된다. 이에 개화 시기를 미리 확인해 혼잡을 피하려는 수요가 커지는 가운데, 카카오맵이 실시간 개화 정보를 제공하는 ‘벚꽃 지도’ 서비스를 선보였다.

카카오의 위치 기반 라이프 플랫폼 카카오맵은 벚꽃 시즌을 맞아 벚꽃 지도 서비스를 오픈했다고 23일 밝혔다.

벚꽃 지도는 ▷서울숲 ▷진해군항제 ▷하동십리벚꽃길 등 전국 벚꽃 명소 100여 곳과 각 장소의 실시간 개화 정보를 한눈에 확인할 수 있는 서비스다. 전국 벚꽃 명소를 찾는 이용자들이 지역별 개화 현황과 관련 정보를 일일이 검색하고 비교해야 했던 번거로움을 줄이기 위해 마련했다.

카카오맵은 전국 벚꽃 개화 상태를 ▷개화 전 ▷개화 시작 ▷만개 총 3단계로 나눠 지도 위에 직관적으로 구현했다. 벚꽃 핀을 누르면 해당 장소 정보와 함께 구체적인 개화 예상 시기를 간편하게 확인할 수 있다. 예컨대 서울숲(4월 3일~10일), 진해군항제(3월 27일~4월 3일)와 같이 상세 일정을 제공해 개화 시기에 맞춰 나들이를 계획할 수 있도록 돕는다. 또한, 장소 상세 페이지에서는 꽃잎이 떨어지는 애니메이션도 자동 재생돼 카카오맵에서도 봄을 느낄 수 있다.

카카오맵 앱(버전 6.17.0) 업데이트 후 검색창에 ‘벚꽃 지도’를 검색하거나 검색창 하단에 있는 ‘벚꽃 지도’ 버튼을 눌러 이용할 수 있다. 벚꽃 명소는 물론 전국 각지의 벚꽃 축제 장소까지 지도에서 손쉽게 탐색하고 발견할 수 있다. 이를 통해 이용자들은 방문 시점을 조정하며 혼잡한 시기를 피해 보다 쾌적하게 벚꽃 명소를 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

김보람 카카오맵 도메인 리더는 “봄나들이를 떠나는 이용자들이 헛걸음 하지 않고 가장 예쁘게 꽃이 피었을 때 명소를 방문할 수 있게 벚꽃 지도를 준비했다”며 “봄에는 벚꽃, 가을에는 단풍 명소 등 이용자가 쉬운 장소 탐색과 함께 계절별 즐거움까지 지도에서 만나볼 수 있도록 다양한 장소 카테고리를 마련할 것”이라고 밝혔다.