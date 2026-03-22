[헤럴드경제=나은정 기자] 국내 항공사에서 근무했던 태국인 승무원이 사회관계망서비스(SNS)에 퇴사 소회를 전했다가 한국 누리꾼들의 악플이 쇄도해 논란이 확산되고 있다.

21일(현지시간) 태국 일간 더 타이거에 따르면 따르면 전직 대한항공 승무원 A씨는 지난달 28일 인스타그램에 공항 곳곳을 배경으로 유니폼을 입고 동료들과 찍은 사진을 공개하며 전 직장을 추억했다.

그는 “한때는 꿈이었고, 나중에는 교훈이 된 KE(대한항공)”라는 문구와 함께 작별 인사를 전하며 퇴사 소식을 알렸다.

그러나 게시물 공개 이후 난데없이 그의 외모를 비하하는 악플이 쏟아졌다.

일부 누리꾼들은 “대한항공 승무원이 맞느냐”, “요즘은 아무나 뽑는 것 같다”, “기내에서 마주쳤으면 기절했을 것” 등 비하 발언을 서슴지 않았다. 이 과정에서 특정 한국 개그맨을 언급하며 조롱하거나, 인종차별적인 표현도 등장한 것으로 전해졌다.

A씨는 악성 댓글에 별다른 대응을 하지 않았지만, 이를 본 태국 누리꾼들이 강하게 반발했다. 태국 누리꾼들은 “한국은 편견이 매우 심한 나라다, 이것이 세계에서 자살률이 가장 높은 이유다”, “한국은 누구보다 외모에 진심인 나라 같다”, “여기 대부분의 한국인들은 정말 불쾌하고 모욕적이다” 등의 반응을 보이며 비판을 쏟아냈다.

댓글이 양국 누리꾼간 설전으로 번지자 일부 한국 누리꾼들은 A씨에게 대신 사과의 뜻을 전하며 자성의 목소리를 냈다.