경찰청, 금융범죄 등 집중단속 범죄수익 은닉·세탁 엄정수사

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 고물가와 경제 불확실성을 틈탄 민생 침해 금융범죄와 조직화·지능화된 사이버사기 확산에 대응하기 위해 대대적인 집중단속에 나선다. 해외 거점 범죄조직과 자금세탁까지 겨냥해 수사력을 총동원하고 범죄수익 환수와 범행 수단 차단에 주력하기로 했다.

22일 경찰청에 따르면 국가수사본부는 민생을 침해하는 금융범죄와 사이버사기에 대응하기 위해 오는 23일부터 10월 31일까지 집중단속을 실시한다고 밝혔다.

경찰청에 따르면 최근 고물가 장기화와 유가 상승 등으로 경제 불확실성이 커지면서 이를 악용한 금융범죄가 증가하는 추세다. 특히 고수익을 미끼로 투자금을 유인하는 투자사기나 가상자산 사기, 불공정거래 행위 등이 늘고 있다.

사이버사기도 조직화·지능화 양상을 보인다. 범죄조직이 해외에 거점을 두고 범행을 지시하거나 국내에서 범행 후 해외로 도피하는 사례가 이어지고 있다. 실제로 캄보디아에 거점을 둔 조직이 ‘중고나라’ 사기 범행을 저지르고 피해자 1400여명으로부터 67억원을 가로챈 사례도 적발됐다.

경찰청은 이번 단속에서 불공정거래 행위, 불법 투자업체 운영 등 금융범죄와 직거래 사기 등 사이버사기를 중점 대상으로 삼고 시·도경찰청 반부패·경제범죄수사대와 사이버수사대 등 전문 인력을 투입해 강도 높은 수사를 전개하기로 했다.

아울러 동일 범행 수법이 확인되는 사건은 병합 수사를 통해 범죄조직을 일괄 검거하고 범행 과정에서 이뤄진 자금세탁 행위도 엄정하게 수사할 계획이다.

범행에 활용되는 대포폰과 대포통장 등 범죄 수단의 생성·유통 행위도 집중 단속 대상이다. 경찰은 불법 광고와 가짜 사이트를 신속히 차단해 범죄 연결고리를 원천 차단하겠다고 밝혔다.

박성주 국가수사본부장은 “최근 범죄는 경제 상황을 악용해 치밀한 시나리오로 국민을 기만하는 등 갈수록 교묘해지고 있다”며 “민생을 침해하는 금융범죄와 사이버사기에 대해 끝까지 추적해 반드시 검거하고 범죄수익도 철저히 환수하겠다”고 말했다.